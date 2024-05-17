Наступ РФ на Харківщині: експерт назвав справжню мету ворога

У РФ не так багато ресурсів для масштабних наступів на Харків

Росіяни прагнуть розтягнути українські резерви

Наступ окупаційної армії на Харківщині можуть бути відвертальними маневрами, спрямованими на розтягнення українських резервів, особливо в районах Краматорська та Покровська. Таку думку колишній речник Генерального штабу Збройних сил України, полковник Владислав Селезньов висловив в ефірі «Еспресо».

Селезньов зазначив, якщо ЗСУ і далі будуть отримувати вчасно безперебійний повноцінний ресурс, зокрема артилерійський, то у ворога навряд чи будуть якісь перспективи працювати вперед.

«Ба більше, щоб там не казали про фортифікації, мовляв, вони не дуже якісно зроблені, одначе на відстані 8-10 км від лінії держкордону перша лінія оборони захисних споруд на Харківщині створена. Отже, ворог буде мати чимало клопоту, якщо намагатиметься атакувати наші захисні споруди», – пояснив Селезньов.

За його словами, у РФ не так багато ресурсів для масштабних наступів на Харків.

«Тут, скоріш за все, йдеться про певні відволікаючі маневри, які мають створити більш сприятливі умови для дії ворожого війська, яке сконцентроване на двох напрямах на сході нашої країни – відповідно Краматорський і Покровський...Це все робиться з метою максимального розтягнення наших стратегічних резервів, які зараз були б набагато доречнішими, до прикладу, західніше від Авдіївки чи в районі Часового Яру», – вважає полковник ЗСУ.

Нагадаємо, Україна готується до великого наступу росіян найближчими тижнями на північному сході.

На Харківщині триває оборона українських територій. Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Росія буде потужно атакувати на різних ділянках фронту ще приблизно тиждень або два. Про це заявив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.