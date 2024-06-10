Рідні полонених отримуватимуть у «Дії» сповіщення від Координаційного штабу

Усі сповіщення з особистого кабінету Координаційного штабу будуть у застосунку «Дія»

У разі звільнення людини з російського полону її родичам надходитиме сповіщення у «Дію»

Родини військовополонених і цивільних, яких Росія утримує в полоні, а також сім’ї зниклих безвісти отримуватимуть у застосунку «Дія» усі сповіщення з кабінету з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Як зазначив міністр, близькі та рідні полонених або зниклих безвісти часто є вразливими цілями для шахраїв та зловмисників.

«Часто цим користуються росіяни та надсилають компрометуючі повідомлення, де просять гроші в обмін на «звільнення з полону». Або спамери спекулюють на цій темі, прикріпляють лінк, а потім викрадають дані людини», – повідомив він.

Як наголосив Федоров, коли людина зникає – рідні залишають заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу. Натомість у «Дію» надійдуть сповіщення з цього кабінету про те, що:

заяву підтверджено;

до справи додано інформацію;

людину звільнено з полону.

«Якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, – також буде сповіщення в «Дії», – додав глава Мінцифри.

Нагадаємо, до 90% українських військовополонених у російському полоні піддаються фізичним і моральним тортурам.

Як повідомлялося, у застосунку «Дія» став доступним новий документ – посвідчення ветерана.

До слова, звільнення з військової служби можуть отримати усі військовослужбовці, які пройшли полон.