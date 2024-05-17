Ворог стягує сили в напрямку Сумщини: експерт відповів, чи є загроза наступу

Росіяни зосередили в напрямку Сумщини 15-20 тисяч військових

У напрямку Сумщини фіксується певна активність і пересування російських угруповань. Про це повідомив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«На сьогоднішній день мова може йти про те, що загалом ворог готував угрупування близько 15-20 тисяч, які знаходилися саме в напрямку Сумщини. З двох напрямків: один це Гайворон, другий це Суджа», – розповів Мусієнко.

Експерт додав, що частина військ додатково зосереджена в Брянській області, яка межує з Чернігівщиною. Але цей контингент був дещо зменшений, тому що наступальне угруповання «Курськ» уже брало участь у боях на Харківщині.

«Але разом з тим все ж таки певна присутність зберігається і почалася там певна активність зараз. Невідомо, чи це поки що рух з якимось перегрупуванням, чи це підготовка до якихось інших дій наступального характеру, диверсійного, але вочевидь вони там активізувались», – зазначив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, Україна готується до великого наступу росіян найближчими тижнями на північному сході.

На Харківщині триває оборона українських територій. Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Росія буде потужно атакувати на різних ділянках фронту ще приблизно тиждень або два. Про це заявив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.