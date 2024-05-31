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Мама-військовополонена уперше за два роки обійняла сина: щемливе відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Мама-військовополонена уперше за два роки обійняла сина: щемливе відео
Жінка вперше за довгий час обійняла свого сина
фото: скріншот з відео

Жінка перебувала на «Азовсталі»

Сьогодні під час обміну полоненими хлопчик Дмитрик зустрівся з мамою, яка повернулася додому з полону. Жінка перебувала на «Азовсталі», тепер вона вперше за довгий час обійняла свого сина. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

«Це справжній подарунок для Дмитра, адже 24 травня у хлопчика був день народження. І його, і маму переповнюють емоції. Неможливо стримати сліз, дивлячись на це відео», – написав уповноважений.

Він також зазначив, що Дмитра повернув додому Офіс омбудсмана з ТОТ України. Щодо мами хлопчика – військовополонену хотіли незаконно засудити росіяни. На щастя, вона вже вдома.

Нагадаємо, сьогодні, 31 травня, відбувся обмін військовополоненими внаслідок якого Україна змогла повернути 71 воїна та чотирьох цивільних. 

У поверненні військовослужбовців з полону брали участь Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, Росія намагається маніпулювати темою обміну військовополонених і використати його як ще один прийом для дестабілізації ситуації в Україні.

Теги: обмін полоненими Україна обмін

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