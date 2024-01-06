Кулеба прокоментував заяву Держдепу щодо зменшення допомоги Україні

Державного департаменту США визнав, що наразі Україна ще не здатна забезпечити себе зброєю самостійно і потребує підтримки

США зменшать допомогу Україні лише тоді, коли країна буде здатна обійтися без цієї підтримки, однак цього не станеться у 2024 році. Так відреагував на заяву Держдепу США про зменшення допомоги міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю з журналістом Вадимом Карп’яком в Instagram.

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«Не йдеться про 2024 рік. Державний департамент сказав, що коли Україна міцно стане на ноги, матиме достатньо зброї та ресурсів для протидії російській агресії, тоді сума підтримки може бути зменшена», – пояснив Кулеба.

Він зазначив, що речник Державного департаменту США Метью Міллер й сам визнав, що наразі Україна ще не здатна забезпечити себе зброєю самостійно і потребує підтримки в заявленому обсязі. Тому у 2024 році підтримку не буде зменшено.

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«Не кіпішуйте. Не шукайте собі додатковий кіпіш на голову, щоб кидати себе в стан агонії та депресії», – порадив голова МЗС України.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони США формально має ще $4,2 млрд для допомоги Україні. Однак без рішення Конгресу відомства не зможе поповнити ці запаси.

Нагадаємо, наприкінці грудня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $250 млн.

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що зміцнення протиповітряної оборони України є пріоритетом у формуванні майбутніх списків пакетів з озброєнням в рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки.

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Як повідомлялося, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.