Україна запросила у США нові види озброєнь: список

Список включає, зокрема, складні системи протиповітряної оборони, винищувачі F-18 Hornet, безпілотники, вертольоти Apache і Blackhawk

Україна запросила у Сполучених Штатів Америки нові види озброєння для ефективного відбиття російської агресії, включаючи винищувачі F-18, безпілотники, ударні гелікоптери Apache. Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що співробітники Міністерства оборони України представили «перелік озброєнь для задоволення потреб сил оборони України» під час закритого засідання у Вашингтоні, на якому були присутні урядовці та керівники оборонної промисловості США.

Джерела, що ознайомилися з переліком, повідомляють, що до нього увійшли зразки озброєння, які Україна вже має на озброєнні, у тому числі танки Abrams та 155-міліметрова артилерія, а також літаки F-16, безпілотники та ракети Atacms великої дальності.

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У списку є кілька нових пунктів, у тому числі транспортні літаки C-17 Globemaster виробництва Boeing та C-130 Super Hercules виробництва Lockheed Martin. До списку також увійшли ударні вертольоти Apache та Black Hawk.

У документах також йдеться, що Україна запитує у США винищувачі F-18, три типи безпілотників виробництва General Atomics, включаючи MQ-9B Sky Guardian та систему протиповітряної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) виробництва Lockheed.

Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні.

Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу. Про це стало відомо з трансляції засідання.

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Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні.

Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.