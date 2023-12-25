Подоляк розповів про диво, яке сталося з Україною

ЗСУ витіснили Росію з акваторії Чорного моря та показали, що Крим уразливий, тож буде звільнений

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про диво, яке трапилося з Україною. Про це він написав у Telegram.

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«Див не буває. І дива обов’язково трапляються. Світ завжди був сповнений парадоксів. Так от, саме сьогодні, у наше друге «воєнне» Різдво, треба визнати цей парадокс», – зауважив Подоляк.

«З одного боку, дива поки що не сталося, а Росія так і не усвідомила всю свою огидність і кривавість. Тож продовжує атакувати, відправляти ракети по цивільних, нарощувати військові виробництва, гнати своїх дітей-м’ясників у м’ясні штурми, фінансувати тероризм і провокувати нестабільність у різних регіонах, щоб відвернути увагу. І доки вона (РФ) не програє, крові, зламаних доль, знищеного міжнародного права, катастроф буде багато...» – написав радник голови Банкової.

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Проте, на думку Подоляка, з іншого боку, справжнісіньке диво вже сталося. Україна вистояла та продовжує ефективний опір. Частково витіснила Росію з акваторії Чорного моря, показала, що Крим уразливий, тож буде звільнений.

Також Україна продовжує стабільно утримувати лінію фронту й контратакує на різних напрямках. Крім того, має сталу підтримку міжнародної коаліції. «Перебудовує ЗС на марші й шукає технологічні рішення, що дадуть змогу остаточно обнулити військовий та агресивний потенціал Росії. Саме так і буде у фіналі. Просто вірте в різдвяні дива й робіть усе необхідне для їх... реалізації…» – наголосив Радник голови Офісу президента.