Американському сенатору висунуто звинувачення в хабарництві – ЗМІ

В обвинувальному висновку йдеться, що Боб Менендес отримував хабарі готівкою та золотими зливками від забудовника Фреда Дайбеса

Американському сенатору Бобу Менендесу висунуто звинувачення в тому, що він брав хабар від бізнесмена з Нью-Джерсі, аби допомогти Катару та Єгипту. Про це повідомляє Bloomberg.

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В обвинувальному висновку йдеться, що Менендес отримував хабарі готівкою та золотими зливками від забудовника Фреда Дайбеса, який шукав інвестиції від катарського фонду для проекту нерухомості. У відповідь Менендес зробив «кілька публічних заяв» на підтримку уряду Катару.

Відповідно до обвинувального акта федерального суду Нью-Йорка, Дайбес розраховував, що Менендес «використає свій вплив і владу та порушить свої офіційні обов'язки щодо надання допомоги забудовнику», коли він домагався катарських інвестицій.

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Стверджується, що катарський посадовець подарував квитки на Гран-прі Формули-1 у Майамі родичу дружини Менендеса у 2022 та 2023 роках. Раніше прокуратура США також звинуватила політика у змові з метою діяти як «агент Єгипту», оскільки він був головою сенатського комітету з міжнародних відносин.

У вересні США звинуватили сенатора та його дружину в отриманні сотень тисяч доларів готівкою, золотих слитків і кабріолету Mercedes, як хабара від трьох бізнесменів з Нью-Джерсі, включаючи Дайбеса. Усі п'ятеро не визнали себе винними і постануть перед судом у травні.

Адвокат Менендеса заявив, що нові звинувачення уряду «пахнуть розпачем» і включають «дивні припущення» щодо законних контактів із іноземними чиновниками.

Згідно з обвинувальним висновком, минулого року катарська інвестиційна компанія створила спільне підприємство з компанією Дайбеса і погодилася вкласти у проект десятки мільйонів доларів. Після цього катарський інвестор передав ще чотири квитки на Гран-прі родичу дружини Менендеса.