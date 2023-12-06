Головна Світ Політика
search button user button menu button

Голова ФБР розповів про загрозу російських шпигунів у США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Голова ФБР розповів про загрозу російських шпигунів у США
Очільник ФБР повідомив про зростаючу загрозу з боку російських шпигунів
фото із відкритих джерел

Очільник ФБР Крістофер Рей: «Кількість російських шпигунів у США залишається «занадто великою»

Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей виступив у Юридичному комітеті Сенату. Таким чином він хотів закликати законодавців ухвалити рішення про продовження повноважень виконавчої влади на ведення стеження за межами США без отримання ордера. На думку Рея, відмова від таких повноважень була б рівносильною односторонньому роззброєнню у світлі загроз з боку Росії та інших країн. Про це пише The Hill.

На території США діє надто велика кількість російських шпигунів. Із таким твердженням виступив керівник ФБР Крістофер Рей. «Присутність російської розвідки – а під цим я маю на увазі російських офіцерів розвідки – все ще занадто велика в Сполучених Штатах», – додав він. «І це те, з чим ми постійно стикаємось і намагаємося заблокувати, запобігти та перешкодити всіма способами».

«У них (росіян) є офіцери розвідки тут, у США. Занадто багато за будь-якими стандартами», – заявив директор ФБР на слуханнях у конгресі. Серед погроз з боку Москви керівник американської спецслужби відзначив «одну з найпередовіших у світі наступальних кіберпрограм».

«Вони вклали в неї значні кошти і різними шляхами використовували її проти нас та наших союзників», – пояснив він. За словами глави відомства, Росія приховує кіберзлочинців, які стоять за атаками хакерів на Штати та їх союзників по всьому світу.

Хоча Рей підкреслив, що США досягли «дуже позитивних, значних успіхів» у цьому питанні за останні роки, він також сказав, що вони продовжують пам’ятати про «непропорційно великий» слід Москви в США.

«Якщо комусь потрібно нагадати про те, які інтереси Росії, можна просто подивитися, що відбувається в Україні», – сказав він. «І тому ми ніколи не випускаємо з уваги той факт, що це ті самі люди, які причетні до безсовісної діяльності та агресії в Україні».

Зважаючи на загрози з боку Росії Ірану та Китаю, Рей підкреслив: широкі повноваження щодо здійснення спостереження, дозволені розділом 702 Закону про нагляд за іноземними розвідками (FISA) 2008 року, термін дії якого закінчується наприкінці місяця, є життєво важливими для національної безпеки США.

«Позбавлення ФБР повноважень, (наданих) у рамках 702-го розділу, було б формою одностороннього роззброєння», – наголосив у своїй заяві Рей.

У своєму виступі перед сенатським комітетом очільник ФБР зазначив, що відомство «сумлінно розпоряджається нашими повноваженнями», посилаючись на реформи, які, за його словами, ФБР вже провело у відповідь на критику, що звучала на адресу правоохоронних органів.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США використовує соцмережі Facebook та Twitter для мобілізації якогома більшої кількості росіян протистояти злочинному режиму кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна, а також збору розвідданих.  Зазначається, що у Facebook та Twitter було оприлюднено відео із закликом надавати допомогу ФБР у боротьбі проти злочинного режиму диктатора Путіна. 

Читайте також: Зв’язок передвиборної кампанії Трампа з Росією. Спецпрокурор розкритикував розслідування ФБР
Теги: росія Сенат США США ФБР шпигун росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для Путіна припинення війни в Україні вкрай невигідне
Росія без Путіна і без війни
22 листопада, 17:12
Комітет Палати представників США схвалив проєкт передачі Україні активів РФ
Комітет Палати представників США схвалив проєкт передачі Україні активів РФ
8 листопада, 05:55
Міністр оборони США Ллойд Остін
США відреагували на спекуляції щодо вибору між Україною та Ізраїлем
23 листопада, 22:16
Представники деяких країн ЄС заявили, що один з пунктів наступного пакета санкцій проти РФ може «створити хаос для європейських компаній в усьому світі»
Деякі європейські країни хочуть пом'якшити санкції проти Росії – Reuters
30 листопада, 21:51
В Австрії до ексміністерки Карін Кнайсль ставляться негативно
Ексглава МЗС Австрії пояснила, чому втекла жити у путінську Росію
8 листопада, 08:05
Командир Дмитро Лисюк спізнився на нагородження і уникнув трагедії
Загибель бійців 128-ї бригади: командир запізнився на нагородження
6 листопада, 16:58
Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін
Байден назвав зустріч із лідером Китаю реальним прогресом
16 листопада, 03:10
Жінка на відео ніби навмисно сидить і чекає, поки її візьмуть в полон
Українці посилають на війну вагітних жінок: окупанти поширили черговий фейк
18 листопада, 19:09
У Конгресі сподівалися проголосувати за додатковий пакет військової допомоги для України до Різдва, однак зараз це майлоймовірно
Військова підтримка України: представник Конгресу США зробив тривожну заяву
26 листопада, 22:17

Політика

Голова ФБР розповів про загрозу російських шпигунів у США
Голова ФБР розповів про загрозу російських шпигунів у США
Гроші від заморожених активів РФ віддати Україні? Politico пояснило, хто виступив проти
Гроші від заморожених активів РФ віддати Україні? Politico пояснило, хто виступив проти
Секретний брифінг в Сенаті США перетворився на суперечку з приводу кордону – CNN
Секретний брифінг в Сенаті США перетворився на суперечку з приводу кордону – CNN
Байден назвав можливу відмову від підтримки України «божевіллям»
Байден назвав можливу відмову від підтримки України «божевіллям»
Демократи у Сенаті США представили новий законопроєкт з фінансуванням для України
Демократи у Сенаті США представили новий законопроєкт з фінансуванням для України
Україна отримає новий пакет допомоги від Британії
Україна отримає новий пакет допомоги від Британії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Про яку перемогу ви мрієте? Коли черги на Буковель довші за черги до ТЦК
35K
Засуджені ухилянти повинні воювати – рішення суду
24K
Рада обговорює терміни демобілізації з військової служби
17K
Правоохоронці взялися за нардепа, який часто засиджувався за кордоном
17K
Інтерв'ю «Главкому», що розлютило захисників російської мови
16K
Співголова Об’єднання українців Росії: Емський указ – квіточки порівняно із тим, що зараз

Новини

Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Сьогодні, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Сьогодні, 07:22
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 6 грудня
Сьогодні, 05:57
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді
Вчора, 18:47
Фонд Порошенка оприлюднив звіт про роботу
Вчора, 14:49

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua