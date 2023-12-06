Очільник ФБР Крістофер Рей: «Кількість російських шпигунів у США залишається «занадто великою»

Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей виступив у Юридичному комітеті Сенату. Таким чином він хотів закликати законодавців ухвалити рішення про продовження повноважень виконавчої влади на ведення стеження за межами США без отримання ордера. На думку Рея, відмова від таких повноважень була б рівносильною односторонньому роззброєнню у світлі загроз з боку Росії та інших країн. Про це пише The Hill.

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На території США діє надто велика кількість російських шпигунів. Із таким твердженням виступив керівник ФБР Крістофер Рей. «Присутність російської розвідки – а під цим я маю на увазі російських офіцерів розвідки – все ще занадто велика в Сполучених Штатах», – додав він. «І це те, з чим ми постійно стикаємось і намагаємося заблокувати, запобігти та перешкодити всіма способами».

«У них (росіян) є офіцери розвідки тут, у США. Занадто багато за будь-якими стандартами», – заявив директор ФБР на слуханнях у конгресі. Серед погроз з боку Москви керівник американської спецслужби відзначив «одну з найпередовіших у світі наступальних кіберпрограм».

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«Вони вклали в неї значні кошти і різними шляхами використовували її проти нас та наших союзників», – пояснив він. За словами глави відомства, Росія приховує кіберзлочинців, які стоять за атаками хакерів на Штати та їх союзників по всьому світу.

Хоча Рей підкреслив, що США досягли «дуже позитивних, значних успіхів» у цьому питанні за останні роки, він також сказав, що вони продовжують пам’ятати про «непропорційно великий» слід Москви в США.

«Якщо комусь потрібно нагадати про те, які інтереси Росії, можна просто подивитися, що відбувається в Україні», – сказав він. «І тому ми ніколи не випускаємо з уваги той факт, що це ті самі люди, які причетні до безсовісної діяльності та агресії в Україні».

Зважаючи на загрози з боку Росії Ірану та Китаю, Рей підкреслив: широкі повноваження щодо здійснення спостереження, дозволені розділом 702 Закону про нагляд за іноземними розвідками (FISA) 2008 року, термін дії якого закінчується наприкінці місяця, є життєво важливими для національної безпеки США.

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«Позбавлення ФБР повноважень, (наданих) у рамках 702-го розділу, було б формою одностороннього роззброєння», – наголосив у своїй заяві Рей.

У своєму виступі перед сенатським комітетом очільник ФБР зазначив, що відомство «сумлінно розпоряджається нашими повноваженнями», посилаючись на реформи, які, за його словами, ФБР вже провело у відповідь на критику, що звучала на адресу правоохоронних органів.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США використовує соцмережі Facebook та Twitter для мобілізації якогома більшої кількості росіян протистояти злочинному режиму кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна, а також збору розвідданих. Зазначається, що у Facebook та Twitter було оприлюднено відео із закликом надавати допомогу ФБР у боротьбі проти злочинного режиму диктатора Путіна.