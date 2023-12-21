Блінкен повідомив, скільки протримається Україна без допомоги США

Блінкен підкреслив, що Україна має «обмежені можливості»

У середу, 20 грудня, державний секретар США Ентоні Блінкен знову закликав Конгрес затвердити додаткову підтримку для України. Про це він заявив під час пресконференції, присвяченій підсумкам 2023 року.

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На запитання про те, як довго Україна може протистояти Росії без підтримки від США, Блінкен відзначив, що країна має «обмежені можливості».

«Закінчуються гроші, а також у нас більше практично немає часу. Я не можу встановити точну дату, але можливості дуже обмежені, що підкреслює терміновість виконання запиту на ухвалення додаткового бюджету. Ми зробили реальну інвестицію в майбутнє, у свободу. І для мене не має сенсу, щоб ми зараз відмовилися від цих інвестицій», – сказав він.

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Уникаючи прогнозів щодо спроможності України вести воєнні дії незалежно, посадовець заявив, що українці мають власні стратегії не лише для протидії російській агресії, а й для продовження звільнення своїх територій.

«Те, що ми робимо, тобто те, що нам не вдається зробити в цей момент, матиме глибокі наслідки на десятиліття вперед», –зазначив глава Держдепу США.

Як повідомлялося, в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що переговори з Республіканською партією щодо розблокування допомоги Україні просуваються «в правильному напрямку».

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) сподіваються, що Сенат схвалить пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року.

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Як відомо, президент США Джо Байден готовий піти на компроміс із республіканцями в питанні безпеки кордону та міграційної політики, щоб вони не блокували ухвалення додаткової допомоги Україні. Зазначимо також, що у США точаться суперечки щодо посилення кордону з Мексикою. Республіканці вимагали ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

Також лідери Сенату США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена найближчим часом, а один з високопоставлених демократів сказав, що, ймовірно, рішення буде відкладено до січня.