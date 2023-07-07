Кулеба сказав, чому союзники повинні прискорити вступ України до НАТО

МЗС України вважає, що Європа не знатиме війни, якщо союзники розглядатимуть силу України як можливість та прискорять вступ до НАТО

Європа не знатиме війни, якщо союзники України прискорять вступ нашої країни до НАТО. Про це повідомляє у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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«Бурхливі дискусії напередодні Вільнюса - довкола формулювань щодо України. Насправді ж ключове питання полягає в тому, чи буде Європа місцем, яке не знає війни?», - написав Кулеба.

За його словами, «якщо деякі друзі продовжать розглядати членство України в НАТО крізь призму Росії - як проблему - не буде».

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«Європа не знатиме війни, якщо союзники розглядатимуть силу України як можливість та прискорять наш вступ (до НАТО, - ред.)», - наголосив міністр.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який проходитиме у Вільнюсі 11-12 липня. Але наразі не відомо, в якому форматі це відбуватиметься – особисто чи через відеозв'язок.

Також 6 липня, після зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

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До слова, президент Чехії Петр Павел заявив, що працюватиме над тим, аби переговори про вступ України до ЄС розпочалися до кінця цього року.

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