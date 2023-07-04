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Кремль поспіхом забирає назад свої погрози до НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кремль поспіхом забирає назад свої погрози до НАТО
Росія вирішила прибрати свої вимоги до НАТО
фото: ілюстративне

Росія завбачливо відмовилася від вимоги до НАТО «забиратися» до кордонів 1997 року, і вигадала нове «завдання» для України

Усвідомлюючи всі проблеми, які може створити розгортання військ НАТО у безпосередній близкості до кодонів Росії, країна-агресор різко змінює риторику на більш-менш миролюбну, але не до України.  Про це пише Moskow Times.

У міру того, як війна з Україною затягується, її початкові цілі залишаються невиконаними, а перспектива поразки стає дедалі реальнішою, керівництво Кремля відмовляється від «ультиматуму» на адресу НАТО, яке висунуло за кілька тижнів до початку вторгнення 24 лютого 2022 року.

Вимога відсунути військову інфраструктуру блоку до кордонів 1997 року, де-факто ліквідувавши бази в 14 країнах альянсу, більше не входить до переліку умов Москви для переговорів із Заходом, випливає зі статті заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва в «Російській газеті» .

«Ми ніколи не намагалися стримувати НАТО», – пише Медведєв, додаючи, що вступ до альянсу Фінляндії, що вже відбувся, а також запланований – Швеції, не є програшем Росії, оскільки ці дві країни «і так були асоційовані» з НАТО.

«Ми завжди просили лише про одне – читати наші занепокоєння і не запрошувати до НАТО колишні частини нашої країни, – продовжує Медведєв.  Особливо ті, з якими ми маємо територіальні суперечки. Тому наша мета проста – усунути загрозу членства України в НАТО».

Заступник голови Ради безпеки запевняє, що Росія «так чи інакше досягне» цієї мети, а її міжнародна ізоляція – ілюзія. «Політичні контакти з Азією, Африкою та Латинською Америкою найактивніше розвиваються», – пише Медведєв, підкреслюючи, що західні компанії, що втратили російський ринок, «кусають лікті» і «вважають збитки».

Радикальна вимога до НАТО, що означає де-факто скасування п'яти хвиль розширення блоку з 1997 по 2020 рік, Росія вперше озвучила у проекті договору про взаємні гарантії безпеки із США. МЗС представило його наприкінці грудня 2021 року, після чого у січні 2022-го відбулося кілька раундів безрезультатних переговорів. «НАТО треба збирати манатки і вирушати на рубежі 1997 року», – вимагав перед їх початком заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

Натомість НАТО за рахунок Фінляндії збільшило протяжність кордону з Росією вдвічі – на 1,3 тисячі км. До складу блоку увійшла одна з найбільш боєздатних армій Європи, найбільша за кількістю артилерійських стволів (1,5 тисяч). Польща, що входить до НАТО з 1999 року, попросила США про розміщення на своїй території ядерної зброї, а також уклала контракт на придбання американських систем ПРО та ППО на $15 млрд. Стверджуючи, що Росія нібито ніколи не заперечувала проти розширення НАТО, а лише виступала проти прийому республік колишнього СРСР, Медведєв уподібнюється лисиці з байки, яка, зрозумівши, що винограду їй не дістати, вирішила вдати, що не боляче їй і хотілося, пише політолог Аббас Галлямов.

Все це підтверджує, що влада в Росії найбільше боїться здаватися такою, що програла в очах своїх прихильників – саме поразка максимально делегітимізує автократію, продовжує експерт: «Вони тепер будуть як вужі на сковорідці крутитися, зображуючи ситуацію так, ніби те, що відбувається, – це саме те, чого вони вимагали».

Нагадаємо, у випадку війни з Росією НАТО хоче мати 300 тис. військових, готових вступити в бій на східному фланзі протягом тридцяти днів.  Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Уперше з часів Холодної війни НАТО готує плани на випадок війни з Росією.  «Вони, можливо, не одинадцять футів заввишки, але вони точно не два фути. Тому ми ніколи не повинні недооцінювати росіян і їхню здатність відновлюватися», – наголосив Бауер.

Президент США Джо Байден та інші лідери НАТО на саміті у Вільнюсі 11-12 липня мають намір схвалити ці плани.Наразі від Естонії до Румунії у стані бойової готовності перебувають 40 тис. військових НАТО. Щодня в небо над цією територією піднімаються близько 100 літаків, а в Балтійському і Середземному морях діють 27 військових кораблів. Ці цифри будуть зростати.

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Теги: НАТО війна Україна влада росіяни погрози

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