Кулеба оцінив, що буде з «Вагнером» після заколоту в Росії

На думку посадовця, «Вагнер» уже не існуватиме у своєму нинішньому вигляді

Приватна військова компанія «Вагнер» трансформується після спроби її ватажка Євгена Пригожина вчинити держпереворот у РФ. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю CNN.

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«Я думаю, що «Вагнер» не продовжить своє існування у нинішньому вигляді», – припустив посадовець.

Водночас очільник МЗС додав, що йому байдуже на подальшу долю російських найманців, які беруть активну участь у військовій агресії Кремля проти України.

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«Але мені байдуже, що з ними буде, тому що, знаєте, ми думаємо про те, що відбувається в Україні», – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 23 червня власник ПВК Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ вже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Білоруський диктатор сказав, що не проти прийняти найманців Пригожина до своєї армії.