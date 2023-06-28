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Кулеба оцінив, що буде з «Вагнером» після заколоту в Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кулеба оцінив, що буде з «Вагнером» після заколоту в Росії
Дмитро Кулеба
фото з відкритих джерел

На думку посадовця, «Вагнер» уже не існуватиме у своєму нинішньому вигляді

Приватна військова компанія «Вагнер» трансформується після спроби її ватажка Євгена Пригожина вчинити держпереворот у РФ. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю CNN.

«Я думаю, що «Вагнер» не продовжить своє існування у нинішньому вигляді», – припустив посадовець.

Водночас очільник МЗС додав, що йому байдуже на подальшу долю російських найманців, які беруть активну участь у військовій агресії Кремля проти України.

«Але мені байдуже, що з ними буде, тому що, знаєте, ми думаємо про те, що відбувається в Україні», – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 23 червня власник ПВК Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». 

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ вже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Білоруський диктатор сказав, що не проти прийняти найманців Пригожина до своєї армії.

Теги: ПВК «Вагнер» Дмитро Кулеба

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