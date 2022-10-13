Соратник Зеленського пояснив, навіщо міністр Кулеба поїхав в африканське турне

Мережко: «Візит міністра – дуже своєчасний»

Україні слід заручитися підтримкою африканських країн, необхідно мати свою soft power на цьому континенті. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко.

За словами нардепа, саме тому глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба і вирушив у турне країнами Африки.

«Завжди панувала думка, що Африка – далеко від нас і не залежить від ситуації довкола України, а виявилось, що ця війна – питання їхньої продовольчої безпеки та фактичного виживання. Всі побачили, як у світі все глобалізоване та взаємопов’язане. Тому насамперед треба працювати з тими країнами Африки, які вже нас підтримують, наприклад, в ООН», – сказав Мережко.

Приділяти більше уваги слід не лише африканському континенту, а й країнам Латинської Америки та Азії, вважає соратник Зеленського.

«Хоча ми є реалістами і розуміємо, що у нас нема таких можливостей та грошей, аби інвестувати стільки, скільки інвестують Китай або Росія. Але треба навчитися використовувати не тільки економічні важелі, а й політичні, культурні, інформаційні. Тому візит міністра – дуже своєчасний. Треба і нам, депутатам, створювати живі контакти з нашими африканськими колегами», – пояснив нардеп.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у жовтні вирушив у перше в історії української дипломатії турне глави МЗС України країнами Африки. Ключовою темою переговорів міністра стала консолідація політичної підтримки України з боку країн глобального півдня на тлі російської агресії, зокрема, останньої спроби анексії українських територій.

Кулеба встиг відвідати Гану, Кот-д’Івуар, Сенегал, однак змушений був перервати турне через масовані ракетні обстріли території України, котрі Росія здійснила 10 жовтня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України погодив передання до 50 тисяч тонн зерна пшениці до Сомалі та Ефіопії як гуманітарну допомогу. Гроші на зерно виділять із резервного фонду держбюджету.