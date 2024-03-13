Латвія очікує на провокації в дні виборів президента РФ

Латвійські правоохоронці ретельніше перевірятимуть всіх осіб, які перетинатимуть кордон із Росією

Правоохоронці Латвії готуються до інтенсивної роботи цими вихідними, коли відбудуться вибори президента Росії. У ці дні, за словами начальника прикордонної служби країни Гунтіса Пуятса, очікуються різні провокації, пише LSM.lv.

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Пуятс повідомив, що з'явилася інформація щодо розміщення Росією «передвиборчих автобусів» поблизу кордонів країн Балтії. З цієї причини осіб, які перетинають кордон із країною-агресоркою, перевірятимуть ретельніше.

Начальник прикордонної служби Латвії додав, що ці вихідні будуть непростими ще й тому, що дати виборів президента РФ збігаються зі святкуванням інших важливих подій в історії країни – Днем пам'яті легіонерів та Днем національного спротиву. Він додав, що існує ризик провокацій.

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«Відповідно, будуть створені «коридори», тому залучена Держприкордонохорона з відповідними фахівцями, системами, базами даних, усім рештою, щоб ми можемо перевірити», – наголосив Пуятс.

Видання зазначило, що одночасно з виборами президента РФ у неділю, 17 березня, перед посольством країни-агресорки в Ризі запланована акція протесту. Її мета – засудити проведення виборів президента Росії на території Латвії.

Зазначимо, вибори президента РФ відбудуться протягом трьох днів – з 15 до 17 березня.

Нагадаємо, державна поліція та державна прикордонна охорона в Латвії перевірятимуть людей, які прийдуть у посольство Росії на виборчу дільницю, щоб обрати президента РФ. Держава прагне переконатися в тому, що такі люди мають законні підстави перебувати в Латвії.

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До слова, напередодні «виборів президента РФ» так звані «члени виборчих комісій» робили обхід людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони збирали інформацію та агітували за участь у російських президентських «виборах».