Аналітики пояснили, чи загрожує Україні атака з Придністров’я

Інститут вивчення війни вважає, що угруповання російських сил у Придністров'ї не здатне розпочати наземну операцію проти України

Українські офіційні особи після повідомлень про те, що влада невизнаного Придністров'я може скликати або організувати референдум щодо приєднання до Росії заявили, що ймовірність наземного нападу на Україну з Придністров'я є низькою. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Відповідаючи на питання щодо того, що невизнане Придністров’я нібито збирається підтвердити своє бажання увійти до РФ, керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що наразі більше йде розхитування цієї теми в інформаційному просторі й намагання створити суспільно-політичне напруження на цих територіях.

Вона запевнила, що державний кордон надійно захищений, укріплений та що його недоторканність забезпечена.

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Речник ГУР Міноборони Андрій Юсов зазначав, що інформація про те, що «влада» Придністров'я планує звертатись на з’їзді до російського диктатора Володимира Путіна щодо прийняття до складу Росії є «непідтвердженою».

У звіті зазначається, що ISW не помітив жодних ознак того, що обмежене російське угруповання військ у Придністров'ї може спробувати провести наземну операцію, яка могла б загрожувати Україні, і ISW не вважає, що це угруповання здатне розпочати повноцінну наземну операцію проти України.

Інститут оприлюднив попереджувальний прогноз 22 лютого і оцінив, що придністровські чиновники можуть вимагати проведення референдуму щодо приєднання до Росії для підтримки російських гібридних операцій, спрямованих на політичну та соціальну дестабілізацію Молдови.

«Попередження ISW відображає загрозу стабільності Молдови, а не військовому становищу України», – йдеться у звіті.

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Нагадаємо, Бюро реінтеграції Молдови заявило, що уважно стежить за ситуацією в невизнаному Придністров’ї у контексті запланованого на 28 лютого з’їзду депутатів, де можуть звернутись до Росії з проханням про «приєднання».

Як повідомлялося, на території Придністров’я Росія створює інформаційні умови для можливої ​​операції під фальшивим прапором. Це робиться в рамках зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.