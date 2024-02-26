Блокада кордону: Україна надіслала Польщі пропозицію та чекає на термінову відповідь

Україна згодна продовжити моніторинг поставок трьох товарів – яйця, цукор та курятини

Для термінового вирішення питання блокування на кордоні з Польщею, Україна передала Єврокомісії свої пропозиції. Про це заявив президент Володимир Зеленський на презентації платформи «Зроблено в Україні», передає «РБК-Україна».

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«Пропозиції були передані Єврокомісії, були озвучені колегам із Польщі. Зараз треба робити все, щоб ситуація була вирішена», – сказав Зеленський. Він подякував аграріям та бізнесу за розуміння ситуації та гідну поведінку на кордоні.

Як уточнила перший віце-прем'єр Юлія Свириденко, Україна згодна продовжити моніторинг поставок трьох товарів – яйця, цукор та курятини та розширювати список товарів для моніторингу, як пропонує Польща, не має наміру.

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«Ми не погоджуємось на розширення списку», – сказала Свириденко.

Вона також зазначила, що президент доручив терміново вирішити питання на кордоні, тому Україна чекає на відповідь від Польщі якнайшвидше. «Ми чекаємо на відповідь від Польщі і 28 березня ми чекати не будемо», – сказала вона.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що готовий зустрітись із представниками України 28 березня.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 1 березня, польські перевізники мають намір відновити протести на кордоні з Україною.

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Раніше, Зеленський звернувся до уряду та президента Польщі Анджея Дуди на фоні польських протестів. Зеленський доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між Україною та Польщею. Зеленський зауважив, що готовий бути на кордоні поруч з українськими урядовцями.