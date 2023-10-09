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ХАМАС обіцяє страчувати цивільних заручників у відповідь на удари по Газі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ХАМАС обіцяє страчувати цивільних заручників у відповідь на удари по Газі
фото з відкритих джерел

Страту заручників бойовики будуть транслювати за допомогою відео та аудіо

Угрупування ХАМАС офіційно оголосило, що страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари Ізраїлю по сектору Гази та ймовірну наземну операцію на території анклаву. Про це заявив речник ХАМАС Із ад-Діна аль-Кассама, повідомляє The Times of Israel.

«З цієї години на будь-який напад на наших людей та їхні будинки без попередження ми відповідатимемо стратою цивільних заручників, яку транслюватиме за допомогою відео та аудіо», – сказав представник ХАМАСу.

ХАМАС стверджує, що Ізраїль не скидає муляжі бомб на дахи будівель перед ударами, щоб попередити цивільних осіб про втечу.

Як повідомлялося, Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Нагадаємо, військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

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Теги: Ізраїль ХАМАС війна Сектор Газа

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