ХАМАС обіцяє страчувати цивільних заручників у відповідь на удари по Газі

Страту заручників бойовики будуть транслювати за допомогою відео та аудіо

Угрупування ХАМАС офіційно оголосило, що страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари Ізраїлю по сектору Гази та ймовірну наземну операцію на території анклаву. Про це заявив речник ХАМАС Із ад-Діна аль-Кассама, повідомляє The Times of Israel.

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«З цієї години на будь-який напад на наших людей та їхні будинки без попередження ми відповідатимемо стратою цивільних заручників, яку транслюватиме за допомогою відео та аудіо», – сказав представник ХАМАСу.

ХАМАС стверджує, що Ізраїль не скидає муляжі бомб на дахи будівель перед ударами, щоб попередити цивільних осіб про втечу.

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Як повідомлялося, Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Нагадаємо, військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».