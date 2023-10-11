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Ізраїль атакував будинок керівника військового крила ХАМАС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ізраїль атакував будинок керівника військового крила ХАМАС
Мохаммед Дейф організував напад ХАМАС на Ізраїль
колаж: 24tv.ua

Місцезнаходження самого Мохаммеда Дейфа

Армія оборони Ізраїлю атакувала будинок командувача військовим крилом руху ХАМАС Мохаммеда Дейфа, повідомляє Haaretz з посиланням на дані палестинської сторони. 

За даними видання, внаслідок нападу у місті Хан-Юніс у Секторі Гази могли загинути батько, брат, діти та інші родичі бойовика.

Місцезнаходження самого Дейфа невідоме; вважається, що він може ховатися в лабіринтах тунелів на території Гази (там, згідно з деякими повідомленнями, перебувають і захоплені бойовиками ізраїльтяни).

Повідомлення про загибель Дейфа та його родичів з'являлися і раніше. Як пише Reuters, глава військового крила ХАМАС пережив сім замахів (останнє – 2021 року) і рідко з'являється на публіці.

Раніше ізраїльська армія оголосила про завдання понад 70 ударів по центральному району Гази, де діють бойовики ХАМАС.

У ЦАХАЛ також повідомили про атаку на будівлю, яку використовувало угруповання «Ісламський джихад», і оголосили про нейтралізації бойовиків на КПП «Ерез» на кордоні Ізраїлю та Сектору Гази.

Як повідомлялося, 10 жовтня ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу, а також високопоставленого члена ХАМАС Закарію Абу Маамара в Газі

Теги: ХАМАС Ізраїль війна

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