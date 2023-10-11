Дні Перемоги в України та Ізраїлю будуть свої, але схожі

В Ізраїлі уроки вчать швидко. За кілька днів Армія оборони перетворить ХАМАС на пил

До цих двох слів, сказаних разом – «довга війна» – мені доводилося звикати довго. Мені, так само як і вам, мріялося, щоби якомога швидше це сталося, навіть уявляв собі новий День Перемоги – теж навесні – в квітах і сльозах. І я теж прокидався серед ночі і дивився в планшет – чи бува не подох там Путін, чи не побіг ворог через Кримський міст, не забувши підірвати його за собою…

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Але ж от уже півтора роки минуло, а все залишається, як було – виє сирена серед ночі, траурні рамки в Мережі, літаки в Бориспіль не летять і не вилітають з нього… От і внук уже пішов у школу не в Києві, а в маленькому містечку за 300 миль від Лондона.

…Мабуть, я й досі остаточно не звик до тих двох слів, але значно просунувся до цього. Особливо після 7 жовтня – кривавої різні, вчиненої нелюдами, реальними нацистами ХХІ століття в Ізраїлі.

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Я бував там не раз, і нині перед моїми очима пройшли картини, про які давно не згадував. Українцям багато в чому ставили Ізраїль за приклад – здатність жити, а не виживати, успішно будувати свою високорозвинену державу під час нескінченної війни, яка не має осяжних перспектив до завершення – це чи не найперший з тих прикладів. Загалом, все тут було зрозуміло –треба жити. Але як саме жити!?

Років 15 тому, у журналістському відрядженні, я побував у Сдероті – тому самому ізраїльському містечку практично на кордоні з Газою, яке в ці дні безліч разів згадувалося в перших рядках новин всіх провідних світових агентств. Сдерот і тоді жив у постійні напрузі, яку зовні не одразу й помітиш. Підлітний час Касаму – ракети терористів – 1– 2 хвилини. Тож по вулицях, обсаджених квітучими деревами й кущами, через кожні 100 метрів стояли залізобетонні коробки-сховища. В одну з них, ледве загула сирена, нас заштовхали люди, які супроводжували групу. А через 10 хвилин, як відгуло, вони провели нас на невисокий пагорб, від якого до кордону з сектором Гази метрів 100.

Тут був обладнаний стаціонарний спостережний пункт – залізобетонна конструкція, вкопана в землю. Все було зроблено капітально, але – увага – поруч, просто на піску стояв білий пластиковий стілець, як у вуличній кафешці, а на ньому, одразу після ворожої атаки, відпочивав солдатик, в розстебнутій до пупа зеленій сорочці. Це теж, я тепер це розумію, був символ того, що називається «довгою війною».

А ще у Сдероті я познайомився з колегою. Міша, харків’янин за народженням, працював на місцевому радіо.

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– Чого ти поїхав сюди? – запитав я в нього – Міг же спокійно влаштуватися десь в центрі Ізраїлю, не «під Газою»…

– Спочатку так вийшло. А потім… Знаєш, це моя земля. Коли мені кажуть, щоб я звідси забирався, це для мене найкращий стимул залишатися. У мене такий характер…

Через декілька років, уже в середині 10-х, я був в гостях у сестри в місті Ашдоді. Це 30 км. від Гази, тож підлітний час там уже цілком підходящий й для неквапливих – 7 хвилин. Починаючи з 2000, здається, року все нове житло в Ізраїлі будується зі спеціальною кімнатою – «мамадом» – це таке «квартирне» бомбосховище, там герметичні двері, вікна і посилені стіни. Але будинок моєї сестри побудований раніше, там немає «мамаду» і тому діє інструкція Служби тилу: при сигналі повітряної тривоги всі пожильці мають вийти з квартир і спуститися сходами на півповерху нижче.

…Увечері сирена над Ашдодом вила так, що здавалося – мертві встануть з могил.

– Виходимо – сказала сестра – і ми спустилися на ті півповерху.

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Сусіди, весь під’їзд зробили те саме. Всі були підкреслено спокійні, перемовлялися між собою, діти гралися, хтось читав книжку… Через 10 хвилин, після відбою, всі спокійно повернулися до своїх справ.

…От саме у цій заспокоєності, звичці – одна з основних причин того, що сталося в Ізраїлі 7 жовтня. І ради тому немає: це людська природа така, не можна жити в постійній напрузі. Ми, в Україні, – в Києві, в Одесі, в Харкові – уже теж до цього звикли і знаємо, як з тим бути – своє робити, зціпивши зуби, щоб там не було. Це ознака народу, який буде жити попри все, народу, «якого правди сила ніким звойована ще не була».

В Ізраїлі уроки вчать швидко. За кілька днів Армія оборони (ЦАХАЛ) перетворить хамасівську нацистську наволоч на пил. Але це знову не стане остаточною перемогою – війна триватиме, перейде в інші форми.

Українці теж уміють вчитися і буде день, коли останній російський нацист – або забереться з нашої землі, або ляже в неї. І це теж не стане кінцем наших випробувань. Але ми – українці, ізраїльтяни – просто робимо своє.

Це і є довга війна. Переможемо.