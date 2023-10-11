Головна Думки вголос Сергій Тихий
search button user button menu button
Сергій Тихий Журналіст

Дні Перемоги в України та Ізраїлю будуть свої, але схожі

glavcom.ua
Україна та Ізраїль проходять випробування війною
колаж: glavcom.ua

В Ізраїлі уроки вчать швидко. За кілька днів Армія оборони перетворить ХАМАС на пил

До цих двох слів, сказаних разом – «довга війна» – мені доводилося звикати довго. Мені, так само як і вам, мріялося, щоби якомога швидше це сталося, навіть уявляв собі новий День Перемоги – теж навесні – в квітах і сльозах. І я теж прокидався серед ночі і дивився в планшет – чи бува не подох там Путін, чи не побіг ворог через Кримський міст, не забувши підірвати його за собою…

Але ж от уже півтора роки минуло, а все залишається, як було – виє сирена серед ночі, траурні рамки в Мережі, літаки в Бориспіль не летять і не вилітають з нього… От і внук уже пішов у школу не в Києві, а в маленькому містечку за 300 миль від Лондона.

…Мабуть, я й досі остаточно не звик до тих двох слів, але значно просунувся до цього. Особливо після 7 жовтня – кривавої різні, вчиненої нелюдами, реальними нацистами ХХІ століття в Ізраїлі.

Я бував там не раз, і нині перед моїми очима пройшли картини, про які давно не згадував. Українцям багато в чому ставили Ізраїль за приклад – здатність жити, а не виживати, успішно будувати свою високорозвинену державу під час нескінченної війни, яка не має осяжних перспектив до завершення – це чи не найперший з тих прикладів. Загалом, все тут було зрозуміло –треба жити. Але як саме жити!?

Років 15 тому, у журналістському відрядженні, я побував у Сдероті – тому самому ізраїльському містечку практично на кордоні з Газою, яке в ці дні безліч разів згадувалося в перших рядках новин всіх провідних світових агентств. Сдерот і тоді жив у постійні напрузі, яку зовні не одразу й помітиш. Підлітний час Касаму – ракети терористів – 1– 2 хвилини. Тож по вулицях, обсаджених квітучими деревами й кущами, через кожні 100 метрів стояли залізобетонні коробки-сховища. В одну з них, ледве загула сирена, нас заштовхали люди, які супроводжували групу. А через 10 хвилин, як відгуло, вони провели нас на невисокий пагорб, від якого до кордону з сектором Гази метрів 100.

Тут був обладнаний стаціонарний спостережний пункт – залізобетонна конструкція, вкопана в землю. Все було зроблено капітально, але – увага – поруч, просто на піску стояв білий пластиковий стілець, як у вуличній кафешці, а на ньому, одразу після ворожої атаки, відпочивав солдатик, в розстебнутій до пупа зеленій сорочці. Це теж, я тепер це розумію, був символ того, що називається «довгою війною».

А ще у Сдероті я познайомився з колегою. Міша, харків’янин за народженням, працював на місцевому радіо.

– Чого ти поїхав сюди? – запитав я в нього – Міг же спокійно влаштуватися десь в центрі Ізраїлю, не «під Газою»…

– Спочатку так вийшло. А потім… Знаєш, це моя земля. Коли мені кажуть, щоб я звідси забирався, це для мене найкращий стимул залишатися. У мене такий характер…

Через декілька років, уже в середині 10-х, я був в гостях у сестри в місті Ашдоді. Це 30 км. від Гази, тож підлітний час там уже цілком підходящий й для неквапливих – 7 хвилин. Починаючи з 2000, здається, року все нове житло в Ізраїлі будується зі спеціальною кімнатою – «мамадом» – це таке «квартирне» бомбосховище, там герметичні двері, вікна і посилені стіни. Але будинок моєї сестри побудований раніше, там немає «мамаду» і тому діє інструкція Служби тилу: при сигналі повітряної тривоги всі пожильці мають вийти з квартир і спуститися сходами на півповерху нижче.

…Увечері сирена над Ашдодом вила так, що здавалося – мертві встануть з могил.

– Виходимо – сказала сестра – і ми спустилися на ті півповерху.

Сусіди, весь під’їзд зробили те саме. Всі були підкреслено спокійні, перемовлялися між собою, діти гралися, хтось читав книжку… Через 10 хвилин, після відбою, всі спокійно повернулися до своїх справ.

…От саме у цій заспокоєності, звичці – одна з основних причин того, що сталося в Ізраїлі 7 жовтня. І ради тому немає: це людська природа така, не можна жити в постійній напрузі. Ми, в Україні, – в Києві, в Одесі, в Харкові – уже теж до цього звикли і знаємо, як з тим бути – своє робити, зціпивши зуби, щоб там не було. Це ознака народу, який буде жити попри все, народу, «якого правди сила ніким звойована ще не була».

В Ізраїлі уроки вчать швидко. За кілька днів Армія оборони (ЦАХАЛ) перетворить хамасівську нацистську наволоч на пил. Але це знову не стане остаточною перемогою – війна триватиме, перейде в інші форми.

Українці теж уміють вчитися і буде день, коли останній російський нацист – або забереться з нашої землі, або ляже в неї. І це теж не стане кінцем наших випробувань. Але ми – українці, ізраїльтяни – просто робимо своє.

Це і є довга війна. Переможемо.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Україна Ізраїль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Орбан постійно робить скандальні заяви щодо України
Орбану треба конкретно визначитися, що він хоче від України
25 вересня, 20:02
Українські військові кожен день ризикують життям
Наступ триває. Відкрилась нова гаряча точка боїв
16 вересня, 18:00
Україна має проблеми з перевезенням зерна за кордон
Зернове питання. Чи варто псувати відносини з поляками?
16 вересня, 19:14
Сержант Олексій Бик отримує нагороду «Золотий хрест» від Головнокомандувача Валерія Залужного
«Політики вже думають, як використати військових». Інтерв'ю з воїном, що отримав «Золотий хрест» Інтерв’ю
16 вересня, 16:30
З ім’ям Оксани Забужко пов’язаний вихід сучасної української літератури на міжнародну арену
Оксана Забужко святкує день народження: цікаві факти про письменницю
19 вересня, 12:14
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
ЗСУ витісняють противника з Донеччини
13 вересня, 20:20
Українські бійці періодично знаходять шеврони ПВК «Вагнер»
«Вагнерівці» досі воюють в Україні? Генерал повідомив цікаві деталі
23 вересня, 06:55
Глава Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер
Глава Військового комітету розкрив план НАТО на випадок війни з Росією
4 жовтня, 04:16
ЗСУ просуваються на Мелітопольському та Бахмутському напрямках
Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
9 жовтня, 06:59

Сергій Тихий

Дні Перемоги в України та Ізраїлю будуть свої, але схожі
Дні Перемоги в України та Ізраїлю будуть свої, але схожі
Геополітичну «модель Кісінджера» знищено. Потрібна нова
Геополітичну «модель Кісінджера» знищено. Потрібна нова
Ракети ATACMS: чому я більше не чекаю дива
Ракети ATACMS: чому я більше не чекаю дива
Що вони доруйнували в Одесі
Що вони доруйнували в Одесі
Чим пахне сіре, або Як жити після вільнюського саміту
Чим пахне сіре, або Як жити після вільнюського саміту
Крах на Красній площі: старт у 1991-му, в 2023-му – фініш
Крах на Красній площі: старт у 1991-му, в 2023-му – фініш

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
«У країні війна, а у вас – свято». Герой України звернувся до киян
21K
До яких лікарів можна потрапити без направлення (список)
20K
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
14K
Ізраїль пояснив, чому не зміг захистити кордон – NYT
7039
Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу
6121
Румунія скасувала виступ Зеленського у парламенті: стала відома причина

Новини

Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Сьогодні, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Сьогодні, 07:11
В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 04:42
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Вчора, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:13

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту