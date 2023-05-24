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Білорусь причетна до викрадення дітей з України – прокуратура

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білорусь причетна до викрадення дітей з України – прокуратура
Окупанти вивезли з України понад 19 тисяч дітей
фото ілюстративне

Лукашенко особисто віддав розпорядження про перевезення дітей-сиріт до Білорусі та сприяв їхньому приїзду фінансово

Україна розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовій депортації дітей з тимчасово окупованих територій. Про це заявив генпрокурор України Андрій Костін, передає Reuters.

Про це Костін заявив, коментуючи повідомлення білоруської опозиції про те, що 2150 українських дітей, у тому числі дітей-сиріт віком від 6 до 15 років, були вивезені до так званих оздоровчих таборів і санаторіїв на території Білорусі.

За даними прокуратури, окупанти вивезли з України понад 19 тисяч дітей з окупованих областей Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, в тому числі до Білорусі.

«Факт та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих оздоровчих таборів на території Білорусі наразі розслідуються у вказаному кримінальному провадженні», – зазначає генпрокурор.

У звіті білоруської опозиції відзначалось, що українських дітей вивозили в білоруський санаторій «Золоті Піски» в Гомельській області та санаторно-курортний табір «Острошицький Городок» у Мінській області.

Перша група з близько 350 дітей прибула з окупованої Донецької області на початку вересня, друга і третя групи прибули наприкінці вересня та в середині жовтня. Додаткові депортації були здійснені у квітні та травні цього року. З підконтрольних Росії територій України дітей автобусом доставили до Росії, а потім потягом до Білорусі.

При цьому опозиція стверджує, що Лукашенко особисто віддав розпорядження про перевезення дітей-сиріт до Білорусі та сприяв їхньому приїзду фінансовою та організаційною підтримкою.

Нагадаємо, українські діти, депортовані до Росії, повертаються додому зі страшними історіями про побиття та інші форми насильства за відмову співати російський гімн і за згадки про свою національність. 

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко війна Україна діти

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