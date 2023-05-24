Білорусь причетна до викрадення дітей з України – прокуратура

Лукашенко особисто віддав розпорядження про перевезення дітей-сиріт до Білорусі та сприяв їхньому приїзду фінансово

Україна розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовій депортації дітей з тимчасово окупованих територій. Про це заявив генпрокурор України Андрій Костін, передає Reuters.

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Про це Костін заявив, коментуючи повідомлення білоруської опозиції про те, що 2150 українських дітей, у тому числі дітей-сиріт віком від 6 до 15 років, були вивезені до так званих оздоровчих таборів і санаторіїв на території Білорусі.

За даними прокуратури, окупанти вивезли з України понад 19 тисяч дітей з окупованих областей Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, в тому числі до Білорусі.

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«Факт та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих оздоровчих таборів на території Білорусі наразі розслідуються у вказаному кримінальному провадженні», – зазначає генпрокурор.

У звіті білоруської опозиції відзначалось, що українських дітей вивозили в білоруський санаторій «Золоті Піски» в Гомельській області та санаторно-курортний табір «Острошицький Городок» у Мінській області.

Перша група з близько 350 дітей прибула з окупованої Донецької області на початку вересня, друга і третя групи прибули наприкінці вересня та в середині жовтня. Додаткові депортації були здійснені у квітні та травні цього року. З підконтрольних Росії територій України дітей автобусом доставили до Росії, а потім потягом до Білорусі.

При цьому опозиція стверджує, що Лукашенко особисто віддав розпорядження про перевезення дітей-сиріт до Білорусі та сприяв їхньому приїзду фінансовою та організаційною підтримкою.

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Нагадаємо, українські діти, депортовані до Росії, повертаються додому зі страшними історіями про побиття та інші форми насильства за відмову співати російський гімн і за згадки про свою національність.