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Українці в Литві зможуть обміняти посвідчення водія без екзамену

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українці в Литві зможуть обміняти посвідчення водія без екзамену
Клименко: «Угода має на меті врегулювати питання взаємного визнання та обміну посвідчень водія громадян України та Литви»
фото з відкритих джерел

Громадяни України зможуть обміняти своє національне посвідчення водія на литовське без складання іспитів

Між Україною та Литвою набула чинності угода про взаємне визнання й обмін національних посвідчень водія. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Громадяни України, які переїхали до Литви, згідно з підписаною угодою, зможуть обміняти своє національне посвідчення водія на литовське без складання іспитів.

Водночас як громадяни Литви, що постійно проживають в Україні та мають литовське посвідчення водія, зможуть обміняти його на українське без додаткових іспитів.

Для обміну слід подати:

  • документ про постійне місце проживання в країні;
  • оригінал посвідчення водія;
  • дійсну медичну довідку.

«Угода має на меті врегулювати питання взаємного визнання та обміну посвідчень водія громадян України та Литви, які переїжджають на постійне проживання в державу іншої сторони за спрощеною процедурою», – повідомив глава МВС України Ігор Клименко.

Нагадаємо, до кінця року в Міністерстві внутрішніх справ змінять процедуру складання іспитів на отримання водійського посвідчення. Як зазначають у відомстві, зміни повинні зробити цю процедуру зручнішою та прозорішою.

До слова, Кабмін ухвалив постанову за якою українцям дозволили продавати автомобілі разом із номерними знаками. Згідно з нею, тепер під час укладання договору купівлі-продажу та у разі перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна безкоштовно передати номери від попереднього власника новому.

 

Теги: МВС водій Литва

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