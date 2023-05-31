Українці в Литві зможуть обміняти посвідчення водія без екзамену

Клименко: «Угода має на меті врегулювати питання взаємного визнання та обміну посвідчень водія громадян України та Литви»

Громадяни України зможуть обміняти своє національне посвідчення водія на литовське без складання іспитів

Між Україною та Литвою набула чинності угода про взаємне визнання й обмін національних посвідчень водія. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

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Громадяни України, які переїхали до Литви, згідно з підписаною угодою, зможуть обміняти своє національне посвідчення водія на литовське без складання іспитів.

Водночас як громадяни Литви, що постійно проживають в Україні та мають литовське посвідчення водія, зможуть обміняти його на українське без додаткових іспитів.

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Для обміну слід подати:

документ про постійне місце проживання в країні;

оригінал посвідчення водія;

дійсну медичну довідку.

«Угода має на меті врегулювати питання взаємного визнання та обміну посвідчень водія громадян України та Литви, які переїжджають на постійне проживання в державу іншої сторони за спрощеною процедурою», – повідомив глава МВС України Ігор Клименко.

Нагадаємо, до кінця року в Міністерстві внутрішніх справ змінять процедуру складання іспитів на отримання водійського посвідчення. Як зазначають у відомстві, зміни повинні зробити цю процедуру зручнішою та прозорішою.

До слова, Кабмін ухвалив постанову за якою українцям дозволили продавати автомобілі разом із номерними знаками. Згідно з нею, тепер під час укладання договору купівлі-продажу та у разі перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна безкоштовно передати номери від попереднього власника новому.