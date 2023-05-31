Українці в Литві зможуть обміняти посвідчення водія без екзамену
Громадяни України зможуть обміняти своє національне посвідчення водія на литовське без складання іспитів
Між Україною та Литвою набула чинності угода про взаємне визнання й обмін національних посвідчень водія. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Громадяни України, які переїхали до Литви, згідно з підписаною угодою, зможуть обміняти своє національне посвідчення водія на литовське без складання іспитів.
Водночас як громадяни Литви, що постійно проживають в Україні та мають литовське посвідчення водія, зможуть обміняти його на українське без додаткових іспитів.
Для обміну слід подати:
- документ про постійне місце проживання в країні;
- оригінал посвідчення водія;
- дійсну медичну довідку.
«Угода має на меті врегулювати питання взаємного визнання та обміну посвідчень водія громадян України та Литви, які переїжджають на постійне проживання в державу іншої сторони за спрощеною процедурою», – повідомив глава МВС України Ігор Клименко.
Нагадаємо, до кінця року в Міністерстві внутрішніх справ змінять процедуру складання іспитів на отримання водійського посвідчення. Як зазначають у відомстві, зміни повинні зробити цю процедуру зручнішою та прозорішою.
До слова, Кабмін ухвалив постанову за якою українцям дозволили продавати автомобілі разом із номерними знаками. Згідно з нею, тепер під час укладання договору купівлі-продажу та у разі перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна безкоштовно передати номери від попереднього власника новому.
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