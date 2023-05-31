Білоруські прикордонники запросили ДПСУ на борщ

В білоруському запрошені жіночий голос звертається до українських прикордонників, називаючи їх по-радянському «товаришами»

Білоруські прикордонники увімкнули співробітникам Держприкордонслужби України аудіозапис із запрошенням на борщ, а по суті – з пропозицією перейти на їхній бік. Про це повідомляє «Белсат».

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На записі жіночий голос звертається до українських прикордонників, називаючи їх по-радянському «товаришами». Запис лунає українською мовою.

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Стверджується, що гарячі страви в обох країнах дуже схожі, але є й невеликі відмінності – в український борщ заведено додавати квасолю, а в білоруський – більше картоплі. Голос каже, що борщ – це унікальна страва східнослов’янської кухні, якої немає в європейських кухнях.

«Коли вам більше не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік. Спробуйте наш білоруський борщ! Не пошкодуєте!» – завершує голос.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив новим головою прикордонного комітету Костянтина Молостова, який закінчив академію ФСБ.

Раніше на кордоні з Білоруссю українці розставили білборди з написом «Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм».

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До слова, триває 462-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 22 ворожих атаки.