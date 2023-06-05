Литва анонсувала новий пакет військової допомоги для України

До нового пакета допомоги увійдуть мільйони одиниць боєприпасів та антидрони

Литва готує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть мільйони одиниць боєприпасів та антидрони. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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«Литва готує нову партію підтримки для України. Мільйони одиниць боєприпасів, антидрони... За два тижні, після зустрічі у форматі «Рамштайн», ми оголосимо більше інформації про підтримку бойових дій», – написав міністр.

Нагадаємо, голова парламентського Комітету з нацбезпеки та оборони Лаурінас Кащюнас звернувся до генпрокурора Литви Ніди Ґрунскене з проханням розпочати розслідування за фактом можливого скоєння воєнних злочинів та закликів вчиняти злочини проти людяності та притягнути до відповідальності російських пропагандистів Володимира Соловйова та Антона Красовського.

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Раніше стало відомо, що Італія готує новий, сьомий пакет військової допомоги Україні.

До слова, між Україною та Литвою набула чинності угода про взаємне визнання й обмін національних посвідчень водія.