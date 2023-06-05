Головна Світ Політика
search button user button menu button

Литва анонсувала новий пакет військової допомоги для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Литва анонсувала новий пакет військової допомоги для України
Литва готує нову партію підтримки для України
фото з відкритих джерел

До нового пакета допомоги увійдуть мільйони одиниць боєприпасів та антидрони

Литва готує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть мільйони одиниць боєприпасів та антидрони. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Литва готує нову партію підтримки для України. Мільйони одиниць боєприпасів, антидрони... За два тижні, після зустрічі у форматі «Рамштайн», ми оголосимо більше інформації про підтримку бойових дій», – написав міністр.

Нагадаємо, голова парламентського Комітету з нацбезпеки та оборони Лаурінас Кащюнас звернувся до генпрокурора Литви Ніди Ґрунскене з проханням розпочати розслідування за фактом можливого скоєння воєнних злочинів та закликів вчиняти злочини проти людяності та притягнути до відповідальності російських пропагандистів Володимира Соловйова та Антона Красовського.

Раніше стало відомо, що Італія готує новий, сьомий пакет військової допомоги Україні.

До слова, між Україною та Литвою набула чинності угода про взаємне визнання й обмін національних посвідчень водія.

Теги: допомога ЗСУ Литва озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
Уряд Литви анонсував новий пакет військової допомоги для ЗСУ
26 травня, 00:46
Макеєв: «110 Leopard 1A5. Вже скоро»
Посол показав танки Leopard 1A5, які Німеччина передасть Україні (фото та відео)
24 травня, 16:01
Винищувач F-16
Білий дім відповів, чи відправлять США F-16 Україні
21 травня, 22:24
Пентагон вважає, що F-16 поки не підходить для боротьби в російсько-українській війні
F-16 від союзників: США назвали умову, за якої Україна отримає винищувачі
20 травня, 17:13
Російська ракета після збиття американським ЗРК Patriot
Український тріумф Patriot
19 травня, 06:35
Керівник концерну Хвалєк: «Ми серйозно налаштовані й готові значно збільшити виробничі потужності»
Польський концерн збільшить випуск артснарядів до понад 200 тисяч
15 травня, 16:50
Петро Порошенко
Порошенко закликав парламент Греції визнати «Вагнер» терористичною організацією
13 травня, 11:29
Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте
Нова допомога Україні. Уряд Литви звернувся з проханням до ЄС
10 травня, 04:47
Бійці високо оцінюють отриману техніку
«Сталевий фронт» передав нацгвардійцям професійну оптику та техніку для наступу Волонтерська ініціатива
9 травня, 17:56

Політика

США передадуть Україні $37 млн на покращення кібербезпеки
США передадуть Україні $37 млн на покращення кібербезпеки
Литва анонсувала новий пакет військової допомоги для України
Литва анонсувала новий пакет військової допомоги для України
Китай хоче пробурити найглибшу свердловину в Азії
Китай хоче пробурити найглибшу свердловину в Азії
Польща надала військову допомогу іще одній сусідній країні
Польща надала військову допомогу іще одній сусідній країні
Іран стрімко нарощує запаси збагаченого урану – Гроссі
Іран стрімко нарощує запаси збагаченого урану – Гроссі
Кремль розкрив свій «амбітний план» щодо аеропорту у Маріуполі
Кремль розкрив свій «амбітний план» щодо аеропорту у Маріуполі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
У Німеччині спалахнула пожежа в будинку українських біженців
34K
Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка
25K
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
19K
Ексміністр енергетики України запропонував вдвічі підняти тариф на електроенергію
19K
Прихід священника з ПЦУ спровокував істерику у московського попа у Переяславі (відео)
18K
«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Вчора, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
3 червня, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
3 червня, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту