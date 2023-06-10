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Сергій Борщевський Поет, перекладач, дипломат

День Росії в Мінську. А де білоруська опозиція?

glavcom.ua
На концерті крім російських та білоруських прапорів, можна було побачити багато радянської символіки
фото з відкритих джерел

Щось не чути про виступи білорусів проти святкування дня країни-окупанта

9 червня в середмісті Мінська відбулися урочистості з нагоди дня Росії. Цитую офіційне повідомлення МЗС РФ:

«Перед багатотисячною авдиторією на площі біля Палацу спорту виступили зірки російської та білоруської сцени – група «Любе», ансамбль «Сябри», Денис Майданов, Дмитрій Маліков, Зара, Василій Герелло, Сергєй Рогожин, Аскар Абдразаков, Варвара та Вікторія Черенцова. У концертній програмі також узяли участь група SKYNET (Бобруйськ), Нижньогородський губернський оркестр, концертний ансамбль морської піхоти «Чорні берети» (Калінінград), Ірина Веркович, Тимур Пряхін і сестри Груздєви (Мінськ).

У своєму виступі посол Росії в Білорусі Борис Гризлов, зокрема, відзначив...»

На цьому урву цитату. Зрештою, що нам до брехні посла РФ?

Назви колективів та імена учасників Міністерству культури та інформаційної політики України радив би запам'ятати, щоб ніколи не виникало спокуси їх запрошувати.

Але ось що цікаво. Велелюдний шабаш – куди масштабніший за пісні-танці з окупантами поблизу українського кордону напередодні вторгнення – відбувся у середмісті Мінська, а інформації про це на опозиційних ресурсах немає. Як і про протести громадян проти свята держави-агресора.

Не чути й заяв від усіх цих тихановських, латушок та інших опозиціонерів, які пересиджують несприятливі часи за кордоном, далеко від мінського ОМОНу. Вони просто утерлися.

І це також слід запам'ятати.

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Теги: опозиція росія Білорусь

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