Виправлення даних про військову службу: з'явилося оновлення в застосунку «Армія+»
Міноборони розробило функціонал, який дозволяє оновити інформацію про свою службу через «Армія+» у кілька кліків
У додатку «Армія+» з'явилося оновлення – функція виправлення даних про військову службу. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
«Із запуском Армія+ певна частина військовослужбовців зіткнулася із тим, що інформація про їхню службу не відображається у застосунку. Частіше за все, це траплялося через те, що оператори ТЦК та СП не встигли оцифрувати дані про актуальний статус обліку громадянина. Для виправлення даних користувачеві необхідно було встановити застосунок «Резерв+», і через нього надіслати запит», – йдеться у заяві.
Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко зауважила, що «розробили функціонал, який дозволяє оновити інформацію про свою службу через «Армія+» у кілька кліків та отримати номер заявки, щоб далі уточнити по ній статус».
Що треба зробити для оновлення статусу в «Армія+»:
- Завантажте/оновіть застосунок і авторизуйтеся;
- Якщо інформація в реєстрі відсутня, на екрані з’явиться повідомлення «Ми не
знайшли даних про вашу військову службу», тоді натисніть «Я точно чинний
військовий»;
- Заповніть форму, вкажіть необхідні дані та надішліть;
- Отримайте номер заявки, завдяки якому ви зможете відстежувати її статус, і очікуйте сповіщення про результат.
Нагадаємо, 8 серпня президент Володимир Зеленський офіційно оголосив про запуск застосунку для українських військовослужбовців «Армія+».
За його словами, також буде армія ІТ та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням українських підрозділів. «І це тільки перший реліз «Армія+». Далі так само як ми наповнювали «Дію» новими функціями будемо наповнювати і «Армія+», – акцентував президент. Мета застосунку – звільнити армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів.
Також у застосунку «Армія+» можна створити рапорт. Міноборони зазначає, що у додатку можна скласти, підписати, відправити та відстежити електронний рапорт. Міністерство оприлюднило відео, де покроково пояснюється як це зробити.
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