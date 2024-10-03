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Виправлення даних про військову службу: з'явилося оновлення в застосунку «Армія+»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Виправлення даних про військову службу: з'явилося оновлення в застосунку «Армія+»
У додатку є оновлення для військових
фото: Міноборони

Міноборони розробило функціонал, який дозволяє оновити інформацію про свою службу через «Армія+» у кілька кліків

У додатку «Армія+» з'явилося оновлення – функція виправлення даних про військову службу. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Із запуском Армія+ певна частина військовослужбовців зіткнулася із тим, що інформація про їхню службу не відображається у застосунку. Частіше за все, це траплялося через те, що оператори ТЦК та СП не встигли оцифрувати дані про актуальний статус обліку громадянина. Для виправлення даних користувачеві необхідно було встановити застосунок «Резерв+», і через нього надіслати запит», – йдеться у заяві.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко зауважила, що «розробили функціонал, який дозволяє оновити інформацію про свою службу через «Армія+» у кілька кліків та отримати номер заявки, щоб далі уточнити по ній статус».

Що треба зробити для оновлення статусу в «Армія+»:

  1. Завантажте/оновіть застосунок і авторизуйтеся;
  2. Якщо інформація в реєстрі відсутня, на екрані з’явиться повідомлення «Ми не
    знайшли даних про вашу військову службу», тоді натисніть «Я точно чинний
    військовий»;
  3. Заповніть форму, вкажіть необхідні дані та надішліть;
  4. Отримайте номер заявки, завдяки якому ви зможете відстежувати її статус, і очікуйте сповіщення про результат.

Нагадаємо, 8 серпня президент Володимир Зеленський офіційно оголосив про запуск застосунку для українських військовослужбовців «Армія+». 

За його словами, також буде армія ІТ та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням українських підрозділів. «І це тільки перший реліз «Армія+». Далі так само як ми наповнювали «Дію» новими функціями будемо наповнювати і «Армія+», – акцентував президент. Мета застосунку – звільнити армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів.

Також у застосунку «Армія+» можна створити рапорт. Міноборони зазначає, що у додатку можна скласти, підписати, відправити та відстежити електронний рапорт. Міністерство оприлюднило відео, де покроково пояснюється як це зробити.

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Теги: Міноборони Україна застосунок війна військові ЗСУ

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