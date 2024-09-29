Зеленський натякнув про дозвіл США на удари по території РФ

Президент заявив, що щодо цього питання Україна та США в діалозі

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо можливого використання далекобійної зброї проти Росії. Він повідомив, що Україна веде активний діалог зі Сполученими Штатами з метою отримання дозволу на удари по території РФ західною зброєю. Про це президент сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

За словами речника президента Сергія Никифорова, це питання обговорюється на найвищому рівні, і українська сторона сподівається на позитивне вирішення питання​.

«Ми почали йти. Ми взяли цей план з деталями, дали його Байдену, поділилися деякими ідеями з Камалою і Дональдом. У мене немає зараз скепсису щодо цього. Я більш позитивний. Але побачимо», – заявив Зеленський.

Відносини між Україною та США протягом війни значно зміцнилися, і США стали одним із ключових партнерів у постачанні зброї та фінансової підтримки. Зокрема, Вашингтон вже надав мільярди доларів військової допомоги, включаючи системи HIMARS, гаубиці, ракети Patriot та інше озброєння. Питання про удари далекобійною зброєю по Росії є частиною ширшої дискусії щодо подальшої ескалації конфлікту та стримування агресії з боку Кремля.

Також відзначається, що США продовжують оцінювати можливі наслідки такого кроку, щоб уникнути неконтрольованої ескалації війни, яка може вплинути на глобальну безпеку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський хотів зустрітися з обома кандидатами у президенти США, оскільки будь-хто з них може очолити країну. Україна розраховує на підтримку і після виборів та має планувати цю співпрацю вже зараз.

До слова, прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров стверджує, що український План перемоги в США прийняли конструктивно і з величезною зацікавленістю. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Також Никифоров висловив обнадійливі очікування напередодні майбутнього засідання Контактної групи з оборони України, відомої як «Рамштайн».