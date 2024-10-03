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В Україні стало складніше купити авто: чому платити доведеться більше

Дарія Демяник
glavcom.ua
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В Україні стало складніше купити авто: чому платити доведеться більше
В Україні стало складніше купити авто
фото: depositphotos.com

При укладенні договору купівлі-продажу авто потрібно в обов'язковому порядку пред'явити довідку про його реальну вартість

В Україні запроваджено нову вимогу під час купівлі-продажу автомобілів, спрямовану на збільшення податкових надходжень до державного бюджету. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, ухваленої 1 жовтня, під час оформлення договору купівлі-продажу автомобіля необхідно обов'язково надати довідку про його реальну вартість. Це рішення спрямоване на усунення схеми мінімізації податкових платежів, коли ціна автомобіля встановлюється винятково зі слів продавця.

В Україні продаж понад двох легкових автомобілів на рік підлягає оподаткуванню: на другий проданий автомобіль нараховується 5% податку, а на третій і всі наступні – 18%. Продаж одного легкового автомобіля на рік не оподатковується.

Під час продажу першого вантажного автомобіля також необхідно сплатити 5% податку від його вартості, тоді як на другу і наступні вантажівки ставка становитиме 18%.

Водночас, як підкреслюють у МВС, недобросовісні продавці часто вказують набагато меншу вартість автомобіля, щоб не платити податки.

«Наприклад, нещодавно було зареєстровано автомобіль Tesla Model 3 2022 року випуску за 10 тис. гривень. Але його реальна середня ринкова вартість становить 917 083 гривні», – розповів заступник глави МВС Богдан Драп'ятий.

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Джерело
Теги: податки автомобіль Україна

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