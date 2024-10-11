Аналітики DeepState повідомили погані новини із Курської області

Росіяни продавили один із флангів українських військ на Курщині

Росіяни стягнули велику кількість живої сили та техніки в Курській області та невпинно атакують українські позиції. Сьогоднішній день для ЗСУ видався вкрай важким. Про це повідомили аналітики DeepState.

«Вкрай жахливий день сьогодні в районі Новоіванівки: вступати в бій довелося артилеристам та дронщикам. Ворог за останній час стягнув чимало техніки та живої сили. Перші спроби хоч і досягли тактичного успіху біля Снагості, але з часом були повністю зупинені. До сьогоднішнього дня», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз противник намагається закріпитися в районі н.п. Новоіванівка та Зелений Шлях. Аналітики наголошують, що «сформувалася вкрай ненадійна тактична обстановка для суміжних підрозділів північніше».

«Курське угрупування наших військ – це великий «вінегрет» з відповідною взаємодією. Вайб сьогоднішнього дня: як би прикро це не звучало – ураження танку Сил Оборони fpv-дроном Сил Оборони. Підсумовуючи: ми на порозі чергової халепи через повторення помилок. Дуже сподіваємося, що оточень вдасться уникнути. Курська операція – це дійсно великий стратегічний успіх Сил Оборони, але будь-яку перемогу треба утримувати, а не сподіватися, що ворог буде і надалі дебілом», – резюмували в DeepState.

Нагадаємо, станом на сьогодні Російська Федерація вже направила 38 тис. осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, щоб відбити наступ ЗСУ на Курщині, але контратака «все ще не була великомасштабною».

До слова, науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету Томаш Блусевич ствердив, що ЗСУ можливо вийдуть із Курська, але після того, як РФ перекине кілька бригад, які використовують на лінії фронту.

Нагадаємо, командир зведеного підрозділу однієї з бригад, що беруть участь у боях у Курській області, Сергій Коротких заявив, що операція ЗСУ в Курській області Росії показала здатність українських бійців перемагати сили ворога, що чисельно переважають, а також змусила РФ перекинути приблизно 50 000 загарбників у російський регіон.