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У Литві проходить другий тур парламентських виборів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Литві проходить другий тур парламентських виборів
Загалом у виборчих списках зареєстровані трохи більш як 2 млн громадян
фото: E. Blažio / LRT nuotr

Явка на виборах у першому турі становила 52,06%

У неділю, 27 жовтня у Литві проходить другий тур виборів до Сейму. В одномандатних округах обирають 63 депутатів Сейму. Про це повідомляє LRT.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 і завершать роботу о 20:00. Жителі можуть голосувати лише у своєму виборчому окрузі.

Зазначається, що у другому турі мають обрати 63 членів Сейму. При цьому, виборцям у восьми округах: Сенамієскіс-Зверінас, Антакальніс, Кельме-Сілале, Кедайняй, Жіемгала-Захід, Шальчінінкай-Вільнюс, Неменчіне і Йонава голосувати більше не потрібно, адже там депутатів обрали ще у першому турі.

Загалом у виборчих списках зареєстровані трохи більш як 2 млн громадян. Автори додають, що за даними ЦВК, у першому турі було обрано 78 членів Сейму зі 141.

Також повідомляється, що у другому турі достроково проголосували 10,5% виборців.

Згідно із Виборчим кодексом, переможцем в одномандатному окрузі стане кандидат, який набере найбільше голосів, незалежно від явки виборців. Якщо ж обидва кандидати отримують однакову кількість голосів, перемогу присудять тому, хто отримав більше голосів у першому турі. Явка на виборах у першому турі становила 52,06%.

Також сьогодні в Узбекистані розпочалися вибори до Законодавчої (нижньої) палати парламенту та місцевих кенгашів (рад).

Вибори проводяться за оновленим законодавством. Зокрема, відтепер жінки мають становити щонайменше 40% від кількості висунутих партіями кандидатів у депутати. 

На виборах присутні понад 1 тис. міжнародних спостерігачів, але вибори відбуваються в умовах відсутності опозиційних партій. Як зазначає Reuters, на виборах всі партії лояльні до президента Мірзійоєва.

Як відомо, вчора, 26 жовтня, відбулися вибори у Грузії. За попередніми даними, правляча партія Грузії «Грузинська мрія» займає перше місце на парламентських виборах. Ці вибори, на думку багатьох громадян країни та політиків, є вирішальними і ключовими у питанні вступу Грузії до ЄС, чи поверннення вектору розвитку країни в сторону Росії. Інформацію про підрахунок голосів повідомляє сайт грузинської виборчої комісії.

Опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

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Теги: вибори партії Литва парламент

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