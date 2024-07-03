«Люди на вулицях жебракують»: Кандидат в президенти Ірану жаліється на санкції Заходу

У другий тур виборів пройшов ексучасник ядерних переговорів Саїд Джалілі та ексміністр охорони здоров’я Масуд Пезешкіян, який нібито прагне змінити шиїтську теократію зсередини

Кандидат також заявив, що знайде рішення для відновлення ядерної угоди зі світовими державами

Реформіст і кандидат на посаду президента Ірану Масуд Пезешкіан у вівторок, 2 липня, заявив, що здобувши перемогу на виборах, його адміністрація «негайно» працюватиме над тим, аби зняти санкції Заходу і відновити економіку країни. Про це повідомляє АР.

Зазначається, що 2 липня відбулися другі і останні дебати кандидатів в президенти в прямому ефірі на державному телебаченні, в яких протистояли Пезешкіан і колишній учасник ядерних переговорів, прихильник традиційної для сучасного Ірану жорсткої лінії Саїд Джалілі.

Пезешкіан підкреслив, що санкції, введені Заходом, сильно вдарили по економіці Ірану. Він вказав на 40% інфляцію за останні чотири роки та зростання рівня бідності.

«Ми живемо в суспільстві, в якому багато хто жебракує на вулицях», – сказав він і додав, що його адміністрація «негайно» працюватиме над тим, щоб спробувати зняти санкції і відновити економіку.

Кандидат також заявив, що знайде рішення для відновлення ядерної угоди зі світовими державами, обговоривши план із парламентом країни та знайшовши можливі альтернативи. «Жоден уряд в історії не зміг процвітати в клітці», – наголосив Пезешкіан, маючи на увазі вплив санкцій на економіку Ірану.

Водночас Джалілі, який рішуче виступав проти угоди 2015 року, заявив під час дебатів, що США повинні виконувати свої зобов’язання нарівні з тими зобов’язаннями, «які ми виконали», і що він відновить переговори про ядерну угоду.

Нагадаємо, у Ірані жоден з кандидатів у президенти не набрав понад 50% голосів після першого туру виборів. Про це повідомляє IRNA.

Понад 61 млн іранців мали право голосу на виборах. Відомо, що у другий тур пройшов колишній учасник ядерних переговорів Саїд Джалілі та кардіохірург, ексміністр охорони здоров’я Масуд Пезешкіян, який прагне змінити шиїтську теократію зсередини.

До слова, 19 травня гелікоптер президента країни Ібрахіма Раїсі розбився в горах на північному заході Ірану неподалік кордону з Азербайджаном. На борту разом з іранським президентом перебували глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі та аятола Мохаммад Алі аль-е-Хашем. Наразі обов'язки президента Ірану виконує Мохаммад Мохбер, який за Раїсі обіймав посаду першого віце-президента країни.