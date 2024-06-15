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Дата початку переговорів про вступ України до ЄС. Вибухи в РФ. Головне за ніч

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Дата початку переговорів про вступ України до ЄС. Вибухи в РФ. Головне за ніч
25 червня остаточно відбудеться міжурядова конференція, яка надасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС
фото з відкритих джерел

Головні події ночі проти 15 червня

Держави-члени ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови. Росіяни заявили про атаку безпілотників та роботу ППО у Ростовській області: деталі. Буданов повідомив деталі атаки на аеродром «Морозовськ» у РФ. Німеччина заблокувала європейські санкції проти Росії. Євро-2024: Німеччина розгромила Шотландію з рахунком 5:1. Міноборони повідомило, яким способом надсилатимуть повістки з 16 липня

«Главком» підготував добірку новин ночі проти 15 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Держави-члени ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу ввечері, 14 червня, схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови. Про це оголосило бельгійське головування в Раді Європейського Союзу.

Рішення послів ЄС означає те, що 25 червня остаточно відбудеться міжурядова конференція, яка надасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Росіяни заявили про атаку безпілотників та роботу ППО у Ростовській області

У Ростовській області РФ другу ніч поспіль працюють сили та засоби протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Про це повідомляє губернатор Ростовської області Василь Голубєв та Astra. Цієї ночі вибухи було чути в районі Кам'янська-Шахтинського.

За словами російського чиновника, під час відбиття атаки дронів нібито було збито «кілька БПЛА». А сталося це близько 04:00 за місцевим часом: «Уламки дронів впали на територію проммайданчика». Варто зазначити, що у місті Каменськ-Шахтинський розташоване підприємство «Комбінат «Каменський», який називають одним з найбільших в цьому регіоні РФ хімічних підприємств.

Буданов повідомив деталі атаки на аеродром «Морозовськ» у РФ

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що українські підрозділи оборони та розвідки використали щонайменше 70 безпілотників для удару по авіабазі, що розташована за 240 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомляє The Warzone.

Видання також зазначає, що помітні на знімку в п'ятницю, 14 червня, ушкодження, відсутні на знімку аеродрому, зробленому 6 червня. Тим часом, Буданов повідомив, що наразі триває оцінка бойових втрат.

Німеччина заблокувала європейські санкції проти Росії

Німеччина заблокувала новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк. Попередня спроба оголосити про нові антиросійські санкції була 12 червня. Утім, тоді проти виступили Німеччина та Угорщина. Нині ж нові санкції заблокувала саме Німеччина.

Євро-2024. Німеччина розгромила Шотландію

У матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турніру, зустрілася в очному протистоянні з Шотландією та здобула розгромну перемогу з рахунком 5:1.

Міноборони повідомило, яким способом надсилатимуть повістки з 16 липня

Після 16 липня повістки в Україні будуть надсилати звичайною поштою – після того, як спливе встановлений законом строк у 60 днів на уточнення військово-облікових даних. Про це в ефірі «1+1» повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

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Теги: Німеччина санкції Міноборони радіо Кирило Буданов аеродром росіяни

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