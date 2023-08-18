Лукашенко визнав, що Росія заходила в Україну через Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що начебто росіяни вже досягли своєї мети у війні з Україною

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко визнав, що частина російських військ на початку повномасштабної війни зайшла в Україну саме з території Республіки Білорусь. За його словами, такі дії армії РФ «мали певне значення». Про це він сказав в інтерв'ю проросійській пропагандистці Діані Панченко.

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«Так, з території Білорусі окремі частини перетнули кордон України», – заявив він.

Водночас Лукашенко не зміг відповісти навіщо було окупантам починати вторгнення саме з північного напрямку. Тому сказав, що такі питання слід ставити українському президенту Володимиру Зеленському.

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Крім того, самопроголошений президент заявив, що начебто росіяни вже досягли своєї мети у війні з Україною, а українці «більше не танцюватимуть під дудку американців і не будуть себе агресивно поводити щодо Росії».

Раніше Лукашенко спробував виправдати провальний наступ путінських військ на Київ. Він заявив, що росіяни зазнали поразки, бо, мовляв, диктатор Володимир Путін великодушно хотів уникнути втрат серед мирного населення.