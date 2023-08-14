Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЗСУ назвали основну мету перебування «вагнерівців» у Білорусі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ назвали основну мету перебування «вагнерівців» у Білорусі
Станом на зараз на території Республіки Білорусь перебуває до 6,5 тисяч «вагнерівців»
фото з відкритих джерел

Режим Путіна намагається позбавити Євгена Пригожина сфер впливу та зменшити рівень загроз ймовірних військових заколотів у майбутньому

В умовах так званого міжкланового протистояння військо-політичних бізнесових груп Росії, режим російського диктатора Володимира Путіна намагається позбавити очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина сфер впливу та зменшити рівень загроз ймовірних військових заколотів у майбутньому. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«З цією метою завершено процес вилучення з лав бойовиків важкого озброєння, триває робота з примушення їх проходити службу в регулярних підрозділах міністерства оборони та федеральної служби військ національної гвардії. Найбільш боєздатні, проте нелояльні до Путіна підрозділи найманців виведені з бойового складу Об’єднаного угруповання військ збройних сил РФ та переміщені на територію Білорусі», – зауважив військовий.

Зокрема, «вагнерівців» вже залучають до проведення заходів бойової підготовки із військовослужбовцями збройних сил Білорусі.

«На даний час у збройних силах Білорусі триває літній період навчання, під час якого проводиться злагодження батальйонів/дивізіонів та об’єднань/з’єднань. Разом з тим, нами відмічається, що представниками ПВК проводиться злагодження підрозділів на рівні рот/батарей. До навчання залучаються як загальновійськові підрозділи, так і підрозділи забезпечення.

В ході навчання, під керівництвом найманців, підрозділами збройних сил Білорусі відпрацьовуються питання наступального характеру, ведення бойових дій у населених пунктах та лісистій місцевості. Приділяється увага підвищенню живучості підрозділів. В ході навчань до підрозділів збройних сил, найманцями доводиться здобутий у ході бойових дій досвід застосування підрозділів», – сказав Наєв.

Як зазначив командувач Об'єднаних сил ЗСУ, наразі існує ряд ознак, які можуть опосередковано свідчити про військові загрози від РФ у майбутньому або вже триваючу сплановану інформаційно-психологічну операцію.

До слова, станом на зараз на території Республіки Білорусь перебуває до 6,5 тисяч «вагнерівців». Наєв вважає, що найбільш ймовірно бойовики ПВК за сприяння комітету державної безпеки Білорусі та ФСБ РФ будуть проводити пошук слабо контрольованих ділянок кордонів Польщі та Литви, виводити з ладу технічні засоби спостереження тощо.

«Враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей не виключається пошук нових можливостей штучної дестабілізації обстановки на східному фланзі НАТО, зокрема на кордонах з Польщею, Литвою та Латвією. Головною метою таких дій може бути – відволікання уваги від України, перенацілення ресурсів Польщі та країн Балтії на забезпечення власної безпеки, ускладнення постачання військової матеріально-технічної допомоги нашій державі», – зазначив Наєв.

Нагадаємо, на аеродромі «Зябровка» в Білорусі, що поблизу кордону із Україною, розпочато створення наметового містечка для розміщення російських найманців із ПВК «Вагнер». Надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю.

Раніше міністри внутрішніх справ Литви та Польщі узгодили спільні дії щодо можливих провокацій та загроз з боку Білорусі, які можуть виникнути внаслідок передислокації «вагнерівців».

До слова, Кремль міг припинити фінансування ПВК «Вагнера». Бойовикам може платити білоруська влада.

Теги: ЗСУ війна Білорусь ПВК «Вагнер»

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські сили можуть зберегти необхідний бойовий потенціал для контрнаступу
Будь-який прорив ЗСУ може стати вирішальним: аналіз ISW
12 серпня, 07:33
Окупанти чинять активний опір українським оборонцям та застосовують резерви
Контрнаступ: де тривають важкі бої
9 серпня, 08:57
Спікерка Наталія Гуменюк запевнила, що ЗСУ просуваються вперед на півдні
Прорив оборони росіян на півдні. ЗСУ повідомили, як рухаються вперед
8 серпня, 10:40
Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень на фронті
ЗСУ успішно відбили ворожі атаки на двох напрямках: дані Генштабу
8 серпня, 06:53
Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Ірану
Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Ірану
4 серпня, 18:41
На будинок виведено проекцію із відео, на яких зображені ракетні удари по Україні
У Празі на будинку російського виробника ракет транслювалося відео ударів по Україні
25 липня, 07:18
супутникові знімки зафіксували десятки транспортних засобів і обладнання в гаражах для зберігання транспортних засобів
Супутникові знімки зафіксували нарощування техніки на військовій базі у Білорусі
23 липня, 01:51
Окупанти обстріляли багатоквартирний сектор Краматорська
Атака на Харківщину та ракетний удар по Краматорську: яка ситуація в регіонах
17 липня, 11:08
Евакуаційний потяг курсуватиме щодня
Із Сум до Києва почав курсувати безкоштовний евакуаційний потяг
15 липня, 12:23

Політика

Різке збільшення ракет: Лідер КНДР зробив скандальну заяву
Різке збільшення ракет: Лідер КНДР зробив скандальну заяву
ЗСУ назвали основну мету перебування «вагнерівців» у Білорусі
ЗСУ назвали основну мету перебування «вагнерівців» у Білорусі
Коли Ердоган побачить Путіна? Турецька преса розкрила нові подробиці
Коли Ердоган побачить Путіна? Турецька преса розкрила нові подробиці
Пригожин все ще має цінність для Путіна – CNN
Пригожин все ще має цінність для Путіна – CNN
Politico: прокуратура розслідує розкрадання Болгарією коштів Євросоюзу
Politico: прокуратура розслідує розкрадання Болгарією коштів Євросоюзу
Президент Чехії відреагував на антиукраїнські заклики в країні
Президент Чехії відреагував на антиукраїнські заклики в країні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Кримський міст знову перекрито: що сталося
23K
ЗСУ взяли в полон командира розвідгрупи окупантів, він здає позиції своїх
22K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
22K
Хейтер директорки музею Голодомору знайшов новий привід для її цькування
12K
Українсько-російська війна навряд закінчиться до Різдва – The Times
7987
ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині

Новини

Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Сьогодні, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту