ЗСУ назвали основну мету перебування «вагнерівців» у Білорусі

Станом на зараз на території Республіки Білорусь перебуває до 6,5 тисяч «вагнерівців»

Режим Путіна намагається позбавити Євгена Пригожина сфер впливу та зменшити рівень загроз ймовірних військових заколотів у майбутньому

В умовах так званого міжкланового протистояння військо-політичних бізнесових груп Росії, режим російського диктатора Володимира Путіна намагається позбавити очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина сфер впливу та зменшити рівень загроз ймовірних військових заколотів у майбутньому. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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«З цією метою завершено процес вилучення з лав бойовиків важкого озброєння, триває робота з примушення їх проходити службу в регулярних підрозділах міністерства оборони та федеральної служби військ національної гвардії. Найбільш боєздатні, проте нелояльні до Путіна підрозділи найманців виведені з бойового складу Об’єднаного угруповання військ збройних сил РФ та переміщені на територію Білорусі», – зауважив військовий.

Зокрема, «вагнерівців» вже залучають до проведення заходів бойової підготовки із військовослужбовцями збройних сил Білорусі.

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«На даний час у збройних силах Білорусі триває літній період навчання, під час якого проводиться злагодження батальйонів/дивізіонів та об’єднань/з’єднань. Разом з тим, нами відмічається, що представниками ПВК проводиться злагодження підрозділів на рівні рот/батарей. До навчання залучаються як загальновійськові підрозділи, так і підрозділи забезпечення.

В ході навчання, під керівництвом найманців, підрозділами збройних сил Білорусі відпрацьовуються питання наступального характеру, ведення бойових дій у населених пунктах та лісистій місцевості. Приділяється увага підвищенню живучості підрозділів. В ході навчань до підрозділів збройних сил, найманцями доводиться здобутий у ході бойових дій досвід застосування підрозділів», – сказав Наєв.

Як зазначив командувач Об'єднаних сил ЗСУ, наразі існує ряд ознак, які можуть опосередковано свідчити про військові загрози від РФ у майбутньому або вже триваючу сплановану інформаційно-психологічну операцію.

До слова, станом на зараз на території Республіки Білорусь перебуває до 6,5 тисяч «вагнерівців». Наєв вважає, що найбільш ймовірно бойовики ПВК за сприяння комітету державної безпеки Білорусі та ФСБ РФ будуть проводити пошук слабо контрольованих ділянок кордонів Польщі та Литви, виводити з ладу технічні засоби спостереження тощо.

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«Враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей не виключається пошук нових можливостей штучної дестабілізації обстановки на східному фланзі НАТО, зокрема на кордонах з Польщею, Литвою та Латвією. Головною метою таких дій може бути – відволікання уваги від України, перенацілення ресурсів Польщі та країн Балтії на забезпечення власної безпеки, ускладнення постачання військової матеріально-технічної допомоги нашій державі», – зазначив Наєв.

Нагадаємо, на аеродромі «Зябровка» в Білорусі, що поблизу кордону із Україною, розпочато створення наметового містечка для розміщення російських найманців із ПВК «Вагнер». Надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю.

Раніше міністри внутрішніх справ Литви та Польщі узгодили спільні дії щодо можливих провокацій та загроз з боку Білорусі, які можуть виникнути внаслідок передислокації «вагнерівців».

До слова, Кремль міг припинити фінансування ПВК «Вагнера». Бойовикам може платити білоруська влада.