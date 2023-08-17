Чи вступить Білорусь у війну? Лукашенко визнав неміч своєї армії

Диктатор Лукашенко заявив, що білоруська армія не дасть Росії жодних переваг на фронті

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко боїться вступати у війну з Україною. Він визнав, що вступ білоруських військ у війну «не матиме сенсу», і розкритикував армію власної країни. Про це диктатор розповів в інтерв'ю скандальній проросійській пропагандистці з України Діані Панченко.

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Білоруський диктатор назвав «повною дурістю» припущення, що Росія схиляє країну до участі у з Україною.

«Дурність повна. Знаєте, чому? Тому що це нічого не дасть», – визнав Лукашенко.

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За його словами, 70 тис. людей, з яких складається білоруська армія, не дадуть Росії жодної переваги на фронті.

Попри це, є умова, за якої Білорусь вступить у війну з Україною. Лукашенко припускає ескалацію, якщо українські війська порушать білоруський кордон.

«Якщо ви, українці, не переступите наш кордон, ми ніколи не братимемо участі у цій війні», – заявив Лукашенко. При цьому він пообіцяв, що Білорусь завжди допомагатиме Росії.



Одразу ж Лукашенко пригрозив, що буде «бити по центру прийняття рішень» без попередження, якщо Україна перейде «червоні лінії».

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спробував виправдати провальний наступ путінських військ на Київ. Він заявив, що росіяни зазнали поразки, бо мовляв диктатор Володимир Путін великодушно хотів уникнути втрат серед мирного населення.