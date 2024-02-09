Маячня Путіна. Навіть Карлсон не міг приховати шоку: епічні фрагменти

Американець став першим західним журналістом, який узяв інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабної війни

Путін в інтерв'ю Карлсону пів години говорив маячню про «історію України»

Російський диктатор Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону, і останній явно був шокований тим, що почув від президента РФ. Це було чітко видно по виразу його обличчя, яке демонструвало відношення до почутої маячні.

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На скрінах можна побачити, що американський журналіст часом силився щось зрозуміти з того, що говорить Путін, часом ледь стримував посмішку, а інколи – був просто шокований почутим:

Вираз обличчя Карлсона говорить більше за слова

Деякі користувачі пожартували з цього приводу:

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Історик та публіцист Андрій Плахонін зазначив, що інтерв’ю Путіна – це ще один повтор десятирічної давності тексту. Він додав, що у Такера «скоріше спантеличений вигляд» і, на думку історика, він явно не був готовий до розмови з людиною, «тронутою ще більше, ніж вона сама, навіть більше Трампа».

«У вступі він поскаржився, що був відверто «шокований тим, що Путін дуже довго, напевно, півгодини розповідав про історію Росії, починаючи з VIII століття», – написав Плахонін.

Публіцист зазначив, що запідозрив би Карлсона у лукавстві, адже він не міг зовсім не готуватися до цього інтерв'ю, але на обличчі у американського пропагандиста «був саме цей вираз».

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Зокрема, російський президент під час інтерв’ю майже пів години розповідав вигадану «історію України», що шокувало навіть американського пропагандиста. Диктатор заявив, що Росія нібито починає свою історію від 862 року, коли «була створена Руська держава», а також вчергове повторив маячню про те, що назву Україна нібито придумали поляки, а створили її більшовики Ленін та Сталін.

Російський диктатор також дав зрозуміти, що не збирається закінчувати війну проти України, оскільки за два роки агресії країна-агресорка «не досягла поставлених задач».

Як раніше повідомлялося, президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію. «Главком» зібрав у добірку головні заяви президента країни-агресорки.