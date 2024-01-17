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Стеження за журналістами Bihus.Info: як відреагувала Служба безпеки України

Христина Петренко
glavcom.ua
Стеження за журналістами Bihus.Info: як відреагувала Служба безпеки України
Фактам стеження за журналістами слід дати правову оцінку
Фото: bihus.info

На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України

Служба безпеки України розпочала розслідування фактів незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту «Bihus.Info». Про це повідомляє пресслужба відомства.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів виробництва інформації).

«На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави. Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, чи ні в матеріалах отриманої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 січня у мережу злили відео із нібито вживанням наркотиків журналістами Bihus.Info під час новорічного корпоративу. Його поширив Youtube-канал «Народна правда», який зазначив, що є «проукраїнським інформаційним ресурсом, покликаним відповідати високим стандартам сучасної журналістики та професійної етики».

Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео – частина команди, а саме оператори, при цьому, за його словами, самі журналісти наркотики не вживали. Він запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Водночас Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці. За його словами, камери в номерах заміського комплексу, де співробітники проєкту святкували корпоратив, встановили представники «поки невстановленої служби».

На ситуацію відреагував Комітет Ради з питань свободи слова, який підготував запит до Служби безпеки України задля пошуку причетних до стеження за журналістами Bihus.Info. 

Раніше також журналіст Юрій Ніколов, який у січні 2023 року розповів про схему із закупівлею продуктів для військових за завищеними цінами, заявив про залякування. Ніколов зазначив, що незвані гості налякали його маму, яка після онкології живе з ним, і додав, що відео інциденту «через 15 хвилин» виклали у мережу.

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Теги: СБУ наркотики розслідування прослуховування журналіст

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