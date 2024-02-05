Сенат США представив новий законопроєкт щодо допомоги Україні, атака безпілотників на РФ: головне за ніч

У Сенаті США висунули новий законопроєкт, який стосується додаткового фінансування

У ніч проти 5 лютого міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку безпілотників на Брянську область. У Сенаті США висунули новий законопроєкт, який стосується додаткового фінансування і об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 5 лютого, щоб ви були в курсі головних подій.

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Сенат США представив новий законопроєкт щодо допомоги Україні

У Сенаті США висунули новий законопроєкт, який стосується додаткового фінансування і об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Згідно з текстом законопроєкту, загальна сума коштів, що виділяються, становить 118 млрд доларів, з них на допомогу Україні передбачено 60 млрд доларів, ще близько 14 млрд доларів – для підтримки Ізраїлю.

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З пакету допомоги Україні близько 20 млрд доларів буде направлено на заміщення складів у самих Штатах, і близько 14 млрд доларів підуть на закупівлю нової зброї в американських компаній для ЗСУ.

Президент США у спеціальному зверненні закликав ухвалити новий законопроєкт і пообіцяв у разі прийняття підписати його у найкоротші терміни.

«Двопартійна угода про національну безпеку дозволить Сполученим Штатам продовжувати нашу життєво важливу роботу разом із партнерами по всьому світу, відстоюючи свободу України та підтримуючи її здатність захистити себе від агресії Росії. Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо прагнення (диктатора РФ Володимира - ред.) Путіна до влади та контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною, і витрати для Америки зростуть», – заявив Байден.

Зеленський вперше прокоментував інформацію про звільнення Залужного

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення Валерія Залужного в інтерв'ю італійському каналу Rai 1.

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Відповідаючи на запитання щодо головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Зеленський зазначив, що країні необхідне «перезавантаження», що включає в себе зміни в керівництві, і «не лише військовому».

«Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країни. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, а не тільки в одному секторі, такому як військовий. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінили одну людину», – сказав Зеленський.

Президент висловив думку, що для досягнення перемоги важливо «мати правильну позитивну енергію», рухатися всім в одному напрямку та не зневіритися.

«Тому я говорю про перезавантаження, про заміну, я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а керівництва країни», – пояснив Зеленський.

ЄС та G7 обговорюють варіант використання активів Росії для України

Європейський союз та країни Групи семи (G7) обговорюють можливість використання заморожених активів Росії для надання допомоги Україні. Понад 250 млрд доларів, що належать російському центральному банку, розглядаються як потенційні кошти для відновлення України. Про це повідомляє Bloomberg.

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Як розповіли Bloomberg обізнані з цим питанням джерела, ЄС та G7 можуть продати російський державний борг, використовуючи заморожені активи як заставу. Союзники вважають, що після завершення війни Росія повинна відшкодувати Україні всі завдані збитки. У випадку відмови, до Росії можуть бути пред'явлені вимоги щодо заморожених активів.

Наразі обговорення, за словами джерел Bloomberg, ведеться на технічному рівні. Політичне рішення ще не було прийнято, але один зі співрозмовників Bloomberg сказав, що деякі країни хочуть рухатися швидше, ніж інші.

Ще одне джерело Bloomberg зазначило, що план, який обговорюють ЄС з G7, може дозволити створити спеціальну компанію, яка випускатиме облігації з нульовим купоном, забезпечені заставою з можливістю відкликання. За словами джерела, буде встановлена ​​ієрархія застави, яка використовуватиме активи, якими володіє Euroclear, а також західні банки.

Зеленський пояснив, чому на фронті склалася патова ситуація

Президент України Володимир Зеленський визнав, що на фронті склалася «патова ситуація» через затримки з постачанням техніки. При цьому морські операції дали позитивні результати. Про це глава держави сказав в інтерв'ю італійському каналу Rai 1.

«Що стосується війни на землі, то тут патова ситуація, це факт. Були затримки з обладнанням, а затримки означають помилки. Ми воюємо проти терористів, які мають одну з найбільших армій у світі, боєприпасів не вистачає, але потрібні сучасні технічні засоби», – сказав він.

Водночас він відзначив успіхи України в Чорному морі, де Росія втратила низку кораблів, а Україна пробила собі експортний коридор.

«Морська операція принесла позитивні результати. Росія втратила багато кораблів, а нам вдалося побудувати зерновий коридор у Чорному морі, тому ця прагматична частина операції, яка має вплив на економіку, була проведена позитивно», – зазначив президент.

Зеленський також наголосив, що, попри складнощі на фронті та окупацію значної частини країни, Україні вдалося захистити державність та зупинити Росію.

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Ердоган обговорить з Путіним новий механізм експорту українського зерна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін планують обговорити новий механізм експорту українського зерна через Чорне море під час їхньої зустрічі в Туреччині. Про це повідомляє міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю телеканалу A Haber, передає Reuters.

Очікується, що Путін відвідає Туреччину 12 лютого, що стане першою поїздкою російського диктатора до країни-члена НАТО після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Глава Мітрополітанської муніципалітету Стамбула Екрем Імамоглу повідомив, що існують зусилля для знаходження «нових методів» транспортування українського зерна на світові ринки.

«Попередня зернова угода працювала в рамках певного механізму, зараз ми побачили, що є можливість перейти до іншого механізму, і зараз докладаються зусилля, щоб конкретизувати цю можливість», - сказав глава МЗС Туреччини, додавши, що Ердоган підніме це питання під час зустрічі з Путіним.

Фідан зазначив, що деякі кораблі змогли перевезти українське зерно з Чорного моря навіть без угоди з Росією.

Атака безпілотників на РФ

У ніч проти 5 лютого міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку безпілотників на Брянську область. Там працювала російська ППО. Про це повідомив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

«Силами ППО Міністерства оборони РФ знищено ще два безпілотних літальних апарати літакового типу над Вигоницьким районом», – заявив Богомаз.

Постраждалих і руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці.

У Росії знайшли уламки зниклого гелікоптера Мі-8

У Росії знайшли місце падіння та уламки вертольота Мі-8, який увечері 4 лютого зник із радарів. Про це інформує МНС РФ.

«У Карелії рятувальники МНС Росії на снігоходах і суднах на повітряній подушці обстежили акваторію в районі села Дерев'яне», – йдеться у повідомленні.

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Уламки вертольота виявлено за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів.

Як повідомлялося, на північному заході Росії, в Карелії, зник із радарів гелікоптер Мі-8 зі складу Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ.

Гелікоптер зник над Онезьким озером під час тренувального польоту. На борту перебували 3 члени екіпажу.