Макрон закликав уникати подвійних стандартів про війну в Україні та Ізраїлі

Глава держави зазначив, що ця група країн може разом зробити суттєвий внесок у підтримку глобального миру

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на необхідності уникати "подвійних стандартів" у підходах до глобальних конфліктів, таких як війна в Україні та бойові дії на Близькому Сході. Про це повідомляє Le Monde.

Відкриваючи саміт, Макрон зазначив, що франкомовні країни можуть зробити вагомий внесок у підтримку миру у світі, навіть попри послаблення глобального впливу Франції, особливо в Африці. Він підкреслив, що спільна дипломатія може ефективно захищати суверенітет і територіальну цілісність різних держав.

«Це місце, яке говорить однією мовою з Україною, яка сьогодні зазнає нападу, її кордони та територіальна цілісність під загрозою через агресивну війну Росії. Але це також світ, де немає місця подвійним стандартам, де всі життя є рівними у всіх конфліктах по всьому світу», – заявив президент Франції.

Він також згадав про ескалацію конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою", наголошуючи на важливості захисту цивільного населення. Макрон висловив стурбованість ситуацією в Лівані, колишній французькій колонії, яка зараз перебуває у стані кризи через загрозу суверенітету та миру.

Нагадаємо, «ЄС може померти». Макрон попередив про небезпеку.