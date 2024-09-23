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Китай закликав країни відмовитися від «закону джунглів»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Китай закликав країни відмовитися від «закону джунглів»
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що країни повинні підтримувати сталу безпеку
фото: Reuters

«Нам потрібно зміцнити верховенство міжнародного права, відмовитися від «закону джунглів», де сильні залякують слабких», – Ван Ї

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на Саміті майбутнього у Нью-Йорку заявив, що країнам потрібно зміцнити верховенство міжнародного права, відмовитися від «закону джунглів». Про це повідомляє «Укрінформ».

«Нам потрібно зміцнити верховенство міжнародного права, відмовитися від «закону джунглів», де сильні залякують слабких, протистояти актам гегемонізму, таким як односторонні санкції, захищати законні права та інтереси країн, що розвиваються. Нам потрібно будувати краще майбутнє», – сказав міністр закордонних справ Китаю.

За словами Ван Ї, великі країни мають бути прикладом для інших.

«Особливо, великі країни повинні подавати приклад. Вони повинні розірвати геополітичні кола, прагнучи до вищого блага, підніматися вище, блокувати конфронтацію, і служити пропелерами світової солідарності та якорями міжнародного миру», – додав представник Китаю.

Нагадаємо, що Зеленський, який нині перебуває з робочим візитом у США, отримав нагороду Американської академії досягнень – The Golden Plate Award.

До відома, вчора Зеленський прибув до Нью-Йорка, де візьме участь у заходах високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Глава держави розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що розташований у штаті Пенсильванія. Це підприємство відіграє ключову роль у виробництві боєприпасів для артилерії та мінометів, зокрема снарядів калібру 155 мм, які є вкрай необхідними для України в умовах триваючої війни з Росією. 

Візит Зеленського до Сполучених Штатів також передбачає зустрічі з політичними лідерами країни, включно з президентом Джо Байденом та представниками Конгресу, де буде обговорено питання подальшої військової та економічної підтримки України.

Крім того, Зеленський сьогодні, 23 вересня, зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.

Також Зеленський провів зустріч з Олафом Шольцом у США. Вони обговорили підготовку до другого Саміту миру.

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Теги: Китай МЗС саміт США Україна

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