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Польща пропонує передати Крим ООН для референдуму. Зʼявилася реакція представниці Зеленського

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Польща пропонує передати Крим ООН для референдуму. Зʼявилася реакція представниці Зеленського
«Прикро читати новини про заяви, хоч і персональні, щодо майбутньої долі Криму, особливо з огляду на події, які відбулися з 2014 року», – заявила Таміла Ташева
фото: Facebook / Tamila Ravil Qızı Tasheva

«Єдиним планом запропонованим світу щодо завершення цієї війни – має бути український план»

Будь-які пропозиції щодо передачі Криму під протекторат чи проведення нових референдумів суперечать принципам міжнародного права та підривають суверенітет України. Про це заявила постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

«Сьогодні мережею почала ширитись новина щодо думки міністра закордонних справ Польщі Радослав Сікорського. Мушу сказати особисто її не чула, але бачу багато посилань у різних медіа. Ми високо цінуємо зусилля наших партнерів у пошуку варіантів досягнення миру в Україні. Однак як це неодноразово висловлювали лідери нашої держави, і в першу чергу Президент України Володимир Зеленський – єдиним планом запропонованим світу щодо завершення цієї війни – має бути український план. Саме тому прикро читати новини про заяви, хоч і персональні, щодо майбутньої долі Криму, особливо з огляду на події, які відбулися з 2014 року», – заявила Таміла Ташева.

Представниця наголосила, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь були і залишаються невід'ємною частиною України в її міжнародно визнаних кордонах. Будь-які пропозиції щодо передачі Криму під протекторат чи проведення нових референдумів суперечать принципам міжнародного права та підривають суверенітет України.

Ташева зауважила, що після незаконної окупації Криму у 2014 році жителі півострова зазнали систематичних порушень прав людини, переслідувань та репресій. До того ж, відбувається цілеспрямована зміна демографічного складу населення через переселення громадян Російської Федерації на територію Криму, що є порушенням міжнародного гуманітарного права. У таких умовах подібні пропозиції створюють серйозні перешкоди для відновлення справедливості та захисту прав жителів Криму, переконана представниця президента.

«Ми твердо стоїмо на позиціях Формули Миру Президента України Володимир Зеленський, яка передбачає повне відновлення територіальної цілісності України, виведення іноземних військ та відновлення контролю над державним кордоном. Лише дотримання цієї формули може забезпечити всеосяжний, справедливий і тривалий мир у регіоні», – підкреслила Ташева. Вона виразила сподівання, що спільними зусиллями вдасться відновити справедливість та забезпечити безпеку і добробут для всіх громадян України, включаючи жителів Криму.

Нагадаємо, Кримський півострів, який із 2014 року перебуває під окупацією Росії, можна тимчасово передати під мандат ООН, щоб провести там згодом дійсно «чесний референдум». Із такою пропозицією виступив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час щорічної конференції YES, яка проходила в Києві.

Також Сікорський та Зеленський провели «неприємні переговори» стосовно Волині. Польща розглядає можливість тиску на Україну через питання Волинської трагедії в контексті її євроінтеграційних прагнень.

Раніше стало відомо, що Глава МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям. На думку Сікорського, ЄС своїми діями знижує мобілізаційний потенціал Києва. 

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Теги: референдум в Криму Севастополь референдум президент місто суверенітет населення переговори Крим міністр

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