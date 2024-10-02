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Франція брала участь у відбитті іранської атаки на Ізраїль

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Франція брала участь у відбитті іранської атаки на Ізраїль
Франція засудила атаку по Ізраїлю
фото із відкритих джерел

Канцелярія президента: французькі військові допомагали у відбитті атаки на Ізраїль

Французькі військові брали участь у відбитті ракетного удару Ірану по Ізраїлю, повідомила пресслужба канцелярії президента Еммануеля Макрона. Для цього Париж мобілізував свої військові ресурси на Близькому Сході.

«Будучи прихильною до безпеки Ізраїлю, Франція мобілізувала сьогодні свої військові ресурси на Близькому Сході, щоб відбити іранську загрозу», – випливає із заяви.

Раніше Еммануель Макрон рішуче засудив атаки Ірану на Ізраїль, підкресливши, що Франція мобілізувала свої військові ресурси на Близькому Сході для протидії Тегерану. Макрон також анонсував організацію конференції на підтримку ліванського народу та його інститутів, що свідчить про активність Франції у регіональних питаннях.

Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ здійснювали авіаудари по об'єктах Хезболли в південних передмістях Бейрута. Це сталося у відповідь на ракетну атаку Ірану на Ізраїль

Зазначимо, Ізраїль направив Ірану «прозорі попередження» про намір відповісти на будь-який обстріл своєї території та прямо вдарити по ядерних чи нафтових об'єктах. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників серед посадових осіб. 

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Теги: Еммануель Макрон Ізраїль армія Франція Париж військові Іран

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