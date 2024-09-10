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Панама приєдналася до комюніке Саміту миру

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Панама приєдналася до комюніке Саміту миру
Географія країн, які підтримують принципи справедливого й тривалого миру для України, продовжує розширюватися
фото з відкритих джерел

Зеленський: «На сьогодні вже 94 держави та організації поділяють наше спільне бачення, засноване на принципах Статуту ООН та міжнародного права»

Республіка Панама приєдналася до комюніке Саміту миру у Швейцарії. Про це повідомив у вівторок Президент України Володимир Зеленський.

«Я дякую Республіці Панама за приєднання до Спільного комюніке про основи миру, ухваленого за підсумками інавгураційного Саміту миру у Швейцарії. Розраховуємо на поглиблення дружнього діалогу та співпраці з державами Карибського басейну», – написав Зеленський у X.

Глава держави зауважив, що географія країн, які підтримують принципи справедливого й тривалого миру для України, продовжує розширюватися.

«На сьогодні вже 94 держави та організації поділяють наше спільне бачення, засноване на принципах Статуту ООН та міжнародного права», – вказав Зеленський.

Нагадаємо, Україна має намір провести друге засідання Глобального саміту миру до кінця 2024 року та запросити до участі Росію. Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква 21 червня заявив, що Україна хоче провести друге засідання саміту до кінця 2024 року. Також президент України Володимир Зеленський 4 липня заявив, що на саміті «представники Росії мають бути присутні».

Україна прагне провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року. Цього разу він, ймовірно, відбудеться за участі Росії.

До слова, Республіка Маврикій стала підписантом спільного комюніке після завершення першого Саміту миру. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що готовий співпрацювати «з усіма миролюбними країнами».

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Теги: Володимир Зеленський президент саміт

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