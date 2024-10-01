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Момент істини для існування Лівану: Боррель закликав до примирення

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Момент істини для існування Лівану: Боррель закликав до примирення
Боррель оцінив ситуацію на Близькому Сході
фото з відкритих джерел

Боррель закликав до примирення Ізраїль та Ліван

Ліван зараз переживає вирішальний момент, і його майбутнє залежить від того, чи зможуть сторони уникнути подальших бойових дій та домовитися про перемир’я, щоб уникнути краху державних інституцій. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час свого візиту до Мексики, підбиваючи підсумки віртуальної надзвичайної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це момент істини для Лівану – як ця країна, що знаходиться у розпалі війни, а також Європейський Союз, зможуть колективно зберегти державні інституції країни від ризику колапсу. Саме тому я скликав цю надзвичайну неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, щоб обговорити погіршення ситуації в Лівані та шукати політичне рішення, запобігти подальшій мілітаризації та поглибленню конфлікту», – сказав Боррель.

Він нагадав, що Європейський Союз завжди підтримував мирне вирішення конфліктів, закликав до негайного припинення бойових дій, посилення ліванських збройних сил, проведення президентських виборів і створення нового уряду, а також наголошував на необхідності виконання резолюції Радбезу ООН 1701.

Високий представник ЄС заявив, що удари Ізраїлю по лідерах «Хезболли» на території Лівану порушують суверенітет країни і призводять до значних жертв. При цьому він зазначив, що право Ізраїлю на самооборону у відповідь на атаки цього угруповання слід обов'язково враховувати.

Нагадаємо, ліванська армія нібито проводить відступ із позицій, що знаходяться на кордоні з Ізраїлем. Цю непідтверджену інформацію поширюють ряд  ЗМІ, серед яких CNN та Reuters. 

Раніше стало відомо, що 30 вересня, президент США Джо Байден заявив, що виступає проти ізраїльської наземної операції в Лівані. Також Байден закликав сторони до припинення вогню, оскільки напруга в регіоні зросла після вбивства лідера Хезболли Хасана Насралли.

До слова, щонайменше чотири людини загинули і 29 отримали поранення в результаті авіаударів по єменському порту Ходейда, які Ізраїль назвав відповіддю на ракетні обстріли з боку хуситів. 

 

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Теги: Ізраїль армія суверенітет Європейський союз Боррель

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