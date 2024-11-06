На Херсонщині внаслідок російських ударів поранено п'ятьох цивільних

Російські війська поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адміністративні будівлі, банківську установу, пошкодили багатоповерхівку і 26 приватних будинків

У Херсонській області за минулу добу, 5 листопада, внаслідок російських ударів п'ятеро людей були поранені. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у Facebook.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Кізомис, Велетенське, Чорнобаївка, Микільське, Широка Балка, Наддніпрянське, Червоний Маяк, Берислав, Осокорівка, Станіслав, Зеленівка, Монастирське, Антонівка, Придніпровське, Садове і Херсон.

Російські війська поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адміністративні будівлі, банківську установу, пошкодили багатоповерхівку і 26 приватних будинків. Понівечені газогін, сільськогосподарська техніка і приватні автомобілі.

Через російську агресію п'ятеро людей дістали поранення, зазначив Прокудін.

Нагадаємо, у Кіндійці російські окупанти 28 жовтня обстріляли карету швидкої допомоги, яка прибула на виклик до пораненого чоловіка після атаки дрона, що скинув вибухівку. В результаті цього один медик загинув, двоє знаходяться у важкому стані в лікарні. Постраждалий, до якого виїжджала бригада, також госпіталізований. Також росіяни обстріляли багатоповерхівки у Центральному районі Херсона, пошкоджені дах, вікна, обійшлося без вбитих і поранених.

24 жовтня у Бериславському районі Херсонської області ушпиталили чоловіка, який постраждав через детонацію протипіхотної міни. Повідомляється, що у результаті детонації протипіхотної міни постраждав чоловік 1975 року народження. Він втратив ногу та зазнав уламкових поранень. Чоловіка доставили до лікарні. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.