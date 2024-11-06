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На Херсонщині внаслідок російських ударів поранено п'ятьох цивільних

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Херсонщині внаслідок російських ударів поранено п'ятьох цивільних
Через російську агресію п'ятеро людей дістали поранення
фото: Головне управління ДСНС України у Херсонській області, Facebook

Російські війська поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адміністративні будівлі, банківську установу, пошкодили багатоповерхівку і 26 приватних будинків

У Херсонській області за минулу добу, 5 листопада, внаслідок російських ударів п'ятеро людей були поранені. Про це  повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у Facebook.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Кізомис, Велетенське, Чорнобаївка, Микільське, Широка Балка, Наддніпрянське, Червоний Маяк, Берислав, Осокорівка, Станіслав, Зеленівка, Монастирське, Антонівка, Придніпровське, Садове і Херсон.

Російські війська поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адміністративні будівлі, банківську установу, пошкодили багатоповерхівку і 26 приватних будинків. Понівечені газогін, сільськогосподарська техніка і приватні автомобілі. 

Через російську агресію п'ятеро людей дістали поранення, зазначив Прокудін.

Нагадаємо, у Кіндійці російські окупанти 28  жовтня обстріляли карету швидкої допомоги, яка прибула на виклик до пораненого чоловіка після атаки дрона, що скинув вибухівку. В результаті цього один медик загинув, двоє знаходяться у важкому стані в лікарні. Постраждалий, до якого виїжджала бригада, також госпіталізований. Також росіяни обстріляли багатоповерхівки у Центральному районі Херсона, пошкоджені дах, вікна, обійшлося без вбитих і поранених.

24 жовтня у Бериславському районі Херсонської області ушпиталили чоловіка, який постраждав через детонацію протипіхотної міни. Повідомляється, що у результаті детонації протипіхотної міни постраждав чоловік 1975 року народження. Він втратив ногу та зазнав уламкових поранень. Чоловіка доставили до лікарні. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу. 

Теги: росія Херсонщина поранення росіяни

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