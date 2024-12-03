Затримано малолітніх агентів РФ, які здійснили теракт на Київщині

Юнакам загрожує до 12 років позбавлення волі

СБУ та Нацполіція затримали двох малолітніх агентів спецслужб РФ, які 28 листопада підірвали вибухівку біля райвідділу поліції у Вишгородському районі на Київщині. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Обох терористів було викрито «по гарячих слідах». Зловмисниками виявилися двоє 14-річних жителів громади, яких окупанти дистанційно завербували через Телеграм-канали з пошуку швидких заробітків», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для вчинення злочину неповнолітні використали вибухівку, яка була замаскована під термос і лежала у тайнику на Київщині. За інструкцією окупантів, вони начинили вибуховий пристрій гайками та болтами.

«Поруч із адмінбудівлею, де мав відбутися підрив, зловмисники приховано встановили мобільний телефон, щоб транслювати вибух у режимі реального часу. Для вчинення дистанційного підриву фігуранти використали ще один мобільний телефон із спеціальною програмою, яку вони отримали від окупантів», – зауважує СБУ.

Усіма діями юнаків, за словами правоохоронців, керував представник спецслужб РФ. Він маскувався під акаунтом дівчини і обіцяв гроші у разі виконання ворожого завдання. Втім, «гарантованих» коштів хлопці не дочекалися.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони та інші докази підривної діяльності на користь РФ. Юнакам загрожує до 12 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, що Служба безпеки та Національна поліція затримали п’ятьох російських агентів, які 20 листопада цього року вчинили теракт у центральній частині Житомира. Тоді внаслідок вибуху було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події.

До слова, у Києві 17-річний хлопець заклав саморобний вибуховий пристрій біля держустанови.