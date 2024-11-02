Рада міністрів ОБСЄ на початку грудня збереться на Мальті

5-6 грудня на Мальті відбудеться зустріч представників ОБСЄ

Щорічна зустріч Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі відбудеться 5-6 грудня на Мальті. Про це повідомляє ОБСЄ передає Укрінформ.

«31-ша Рада міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) відбудеться 5-6 грудня 2024 року на Мальті. На запрошення чинного голови ОБСЄ, віцепрем'єр-міністра, міністра закордонних справ та європейських справ і торгівлі Мальти Яна Борга у заході візьмуть участь міністри закордонних справ з 57 країн-учасниць ОБСЄ», – йдеться у повідомленні.

Захід відбудеться в Мальтійському виставковому центрі (MFCC) у Та' Калі, Мальта. Очікується, що війна Росії проти України залишиться в центрі уваги міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ. Засідання проходитиме на фоні тимчасового керівництва організації, адже чотири ключові посади, включаючи генерального секретаря, залишаються вакантними з 4 вересня через відсутність консенсусу серед країн-учасниць. Рада міністрів є основним директивним органом ОБСЄ для огляду діяльності організації за рік.

Засідання Ради міністрів проходить у країні, яка головує в організації протягом року. У 2024 році це Мальта. Раніше країни-учасниці ОБСЄ не змогли досягти згоди щодо нового керівництва, внаслідок чого з 4 вересня обов'язки генерального секретаря та керівників трьох інститутів організації виконують тимчасові виконувачі обов’язків.

Раніше ОБСЄ опублікувала звіт про порушення на виборах у Грузії.

До слова, під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні представники США застерегли РФ від ядерних погроз.

Нагадаємо, т. в. о. постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ заявила, що росіяни планують атакувати українські об’єкти атомної інфраструктури.