Tesla скорочує виробництво Cybertruck

Скорочення виробництва моделі пов'язане з низьким інтересом до автівки

Компанія Tesla вносить корективи у виробництво електропікапа Cybertruck.Виробництво моделі почали скорочувати із січня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Business Insider.

За останні кілька місяців виробник електромобілів знизив виробничі цілі для кількох ліній Cybertruck. Частину робітників переводять на виробництво Model Y. Скорочення виробництва Cybertruck пов'язане з низьким інтересом до пікапа.

Спочатку Tesla планувала продавати кілька сотень тисяч Cybertruck щороку. Власник компанії Ілон Маск стверджував, що на пікап оформили більш ніж мільйон передзамовлень. Реальний рівень продажу виявився в кілька разів нижчим.

У березні Tesla оголосила про відкликання понад 46 тис. Cybertruck – усіх, випущених із листопада 2023-го до 27 лютого 2025 року. Причиною став дефект зовнішньої панелі, що може відпасти під час руху.

За даними Cox Automotive, у першому кварталі 2025 року Tesla продала 6406 Cybertruck. Це на 13% менше проти аналогічного періоду торік та вдвічі менше, ніж у четвертому кварталі 2024 року.

Нагадаємо, Tesla тимчасово призупинила прийом нових замовлень на моделі Model S і Model X на китайському ринку, включно з офіційним сайтом і мінідодатком у WeChat. Це сталося на тлі загострення торговельного конфлікту між США та Китаєм.

До слова, американська компанія Tesla не може закуповувати в Китаї комплектуючі для безпілотного роботаксі Cybercab та вантажного електромобіля Semi через введення президентом США Дональдом Трампом мит на китайську продукцію.

Як повідомлялося, статки Ілона Маска вперше з листопада опустилися нижче позначки у $300 млрд. Причиною стали нові тарифні заходи президента США Дональда Трампа.