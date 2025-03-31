Трамп не відкидає можливість стати президентом США втретє

Трамп: Багато людей хочуть, щоб я це зробив

Конституція США забороняє більше ніж два президентські терміни, але Трамп сказав, що є «методи», які дозволяють обійти законодавчі обмеження

Президент США Дональд Трамп не відкидає можливості балотування на третій термін, заявивши, що існують способи обійти конституційні обмеження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Трамп зазначив, що його потенційне переобрання не є жартом, хоча Конституція США, зокрема 22-а поправка, забороняє більше ніж два президентські терміни.

«Багато людей хочуть, щоб я це зробив. Я не жартую. Але ще надто рано про це думати», – заявив президент.

За його словами, йому подобається виконувати обов’язки глави держави, але поки що він зосереджений на поточній роботі.

Водночас Трамп натякнув, що існують «методи», які дозволяють обійти законодавчі обмеження. Журналісти припустили, що один із можливих сценаріїв – якщо віцепрезидент Джей Ді Ванс стане президентом, а потім передасть повноваження Трампу. На це він відповів: «Це один із варіантів. Але є й інші», не уточнюючи деталей.

NBC News зазначає, що скасування обмеження на два терміни через зміну Конституції було б надзвичайно складним. Це вимагало б або двох третин голосів у Конгресі, або схвалення двох третин штатів для скликання конституційного конвенту, а потім ратифікації трьома чвертями штатів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розлютився на російського диктатора Володимира Путіна через питання щодо України. Він готовий ввести додаткові мита на російську нафту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

«Лише кілька годин тому президент Трамп зателефонував мені, щоб сказати, що він «злий» на президента Росії Путіна, і пригрозив ввести додаткові мита на російську нафту», – розповіла ведуча Крістен Велкер.

На сайті NBC News також наводиться цитата Трампа, де уточнюється, що це пов'язано з війною в Україні та низкою заяв Путіна.