Мита Трампа. Коли чекати наслідків?

Реванш Трампа: що стоїть за економічними митами

Мита Трампа. Думки не експерта.

Про глобальні наслідки рішення Трампа говорити зарано. Але, точно контрпродуктивно розглядати дії Трампа виключно в контексті понять «дурість», як це багато хто у нас робить.

Концентрація на санкціях на острови з пінгвінами, а не на протистоянні з Китаєм – це куди більший ідіотизм ніж просто називати ці санкції дурістю.

• 1 •

З психологічної точки зору, перемога Трампа на других виборах стала вершиною його життя, таким собі кінцем історії для нього. І ця перемога була перемогою 100%-го реваншу, а не чогось іншого.

Всі дії Трампа – це виключно реванш. І розглядати їх треба перш за все в контексті реваншу помноженого на Боже провидіння (невдалий замах). Ми часто маємо спокусу порівнювати Трампа й Путіна.

Глобальна відмінність цих двох людей полягає у тому, що Трамп не мислить (як мінімум поки) категорією історії. Його реванш – це спроба довести, що він був правий чотири роки тому, а у нього ці чотири роки украли. Це дві різні логіки.

• 2 •

Мені здається, що рішення про санкції, в його розумінні світу – це ідеальна угода його життя. Угода, якою він підняв ставки одночасно з усіма візаві.

Він щиро вважає, що більшість країн світу почне з ним домовлятися (і це також правда).

Логіка цієї угоди (в його розумінні) лежить в виконанні його цілей щодо «make America great again». Які це цілі?

США залишається головною армією у світі;

Долар США головна платіжна валюта світу;

США технологічний лідер світу;

Ідеологія за межами метрополії потрібна для виконання утилітарних цілей по наведенню порядку у світі.

Всі роздуми про те, що це не вирішить питання держборгу, ламає світову систему, призведе до росту цін для Трампа вторинні. Він вважає, що цими санкціями він частково збалансує торгівлю і притягне у США нові технології, які дадуть у зрозумілій перспективі (звідси і розмови про другий термін) економічний ефект. Ми не можемо зараз відповісти чи це справдиться. Але гра саме про те, щоб ризикнути всім, щоб виграти все. І зробити «make America great again».

• 3 •

Логіка таких санкцій з дуже високою ймовірністю потребує, як другого кроку проведення швидкої переможної війни. Війни, яка покаже світові жорсткість намірів. Тому, можливість війни в Ірані (чи ще десь) у перспективі 2-3 місяців зростає. Не є обовʼязковою, але зростає.

• 4 •

Контури протистояння цим санкціям стануть боротьбою за полюси світу. Поки точно бачимо, що Трамп прискорює створення двополярного світу, де роль регіональних держав буде полягати у більшому підпорядкуванню «гегемону». Принцип «і-і» трансформуватиметься в «або-або». Правил гри поки не існує, вони писатимуться по ходу гри.

Але процеси починають прискорюватися. У цьому контексті, якщо до літа не буде підписано нашу мирну угоду (вірогідність низька) варто звернути увагу на те, що Росія, може почати швидше дрейфувати у сторону Китаю. А відтак, питання нашої війни має шанси стати частиною поговорів США – Китай.

• 5 •

Трамп вважає, що у ході всіх цих подій він вийде на пряму конкуренцію з Китаєм. Адже, ніякого «бунту регіональних лідерів» у Білому домі не передбачають.

Головне питання у цьому контексті, як себе поведе ЄС. Власне від цього залежатиме конфігурація у світі взагалі і у відношенні нашої війни зокрема.

І наостанок. Коли ми аналізуємо Трампа ми забуваємо: він буде президентом ще майже чотири роки. Якби ми жили не в Україні, можна було б це розглядати, як мить в історії.

Але ми в епіцентрі вибуху. І без США рівняння війни не вирішується. Це треба памʼятати коли ми щось робимо чи щось заявляємо весь час.